FOTO: Slovenca pri Armaniju

Zadnja leta vse več Slovenk in Slovencev uspešno trka na vrata svetovne modne industrije. Med najuspešnejšimi sta nedvomno Anže Mežan in Rožle Langus, dolgoletna prijatelja, ki sta se pred leti skupaj podala na manekensko pot. Danes sta nepogrešljiva modela slavnega Giorgia Armanija, saj ju ta najmanj dvakrat na leto povabi na predstavite svojih novih kolekcij. V družbi vrhunskih modelov se v razkošnih oblekah sprehajata po pisti in navdušujeta modne strokovnjake, zato ni čudno, da ju lahko pogosto vidimo v različnih kampanjah. Uspešno sta zaključila nedavni teden mode v Milanu in ga ovekovečila s skupinsko sliko očeta moške mode in njegovih postavnih muz.

