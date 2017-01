FOTO: Najlepše poročne obleke s pariškega tedna mode

V Parizu se danes končuje teden visoke mode. Modne hiše in oblikovalci so predstavili trende za pomlad/poletje 2017. In nekatere modne revije zagotovo niso pustile ravnodušnih obiskovalcev, ki so si lahko v živo ogledali to modno poslastico.

Med vsemi sta gotovo, vsaj kar se ambienta tiče, naredili največji vtis modni reviji Diorja. Diorjeva predstavitev je spominjala na pravljično, magično in mistično pripovedko. Kako čudovite kreacije so ustvarili, lahko preverite tukaj.

Poleg množice večernih oblek, ki so primerne predvsem za sprehod po rdečih preprogah, pa so oblikovalci predstavili nekaj čudovitih poročnih oblek. Katere so se nam najbolj vtisnile v spomin, preverite v zgodnji fotogaleriji.