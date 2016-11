FOTO: Na rdeči preprogi s trebuščkom

Na Manhattnu je včeraj potekala podelitev nagrad Gotham Independent Film. Po rdeči preprogi so se pred podelitvijo sprehodili mnogi znani igralci in igralke, med njimi pa je največ pozornosti požela visoko noseča Natalie Portman.

Igralka je v preteklosti že večkrat dokazala, da nosečniški trebušček ne bi smel biti izgovor za modno in stilsko dovršeno večerno toaleto.

Čeprav je pred časom modna biblija Vogue zapisala, da je globokih dekoltejev konec, pa se med zvezdnicami očitno to še ni povsem prijelo. Kar nekaj je bilo namreč takih, ki so ga ponosno pokazale. A nič zato, saj so bile Amy Adams, Kate Beckinsale, Margot Robbie in Malin Akerman videti naravnost čudovito.