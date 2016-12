FOTO: Modrček za tri milijone dolarjev

Pariz so zasedli angelčki. Seveda ne tisti pravi, ampak najbolj znane in zaželene manekenke, ki so na modni pisti pokazale, kaj so novega pripravili pri Victoria's Secret. Lepotice, med katerimi so bile tudi Gigi in Bella Hadid, Kendall Jenner, Adriana Lima, Allesandra Ambrosio in druge, so se na ta spektakularni večer pokazale v spodnjem perilu, ki jemlje dih. Iz modne revije so organizatorji ustvarili pravi šov, ki že vse od leta 1996 privablja mnoge modne navdušence.

Posebna čast pa je pripadla Jasmine Tookes iz Kalifornije, ki si je lahko nadela prestižen modrček, vreden bajne tri milijone dolarjev. Sestavljen je iz 9000 dragih kamnov in je tako težak, da nošenje predhodno zahteva posebne vaje za hrbet.

Poimenovali so ga Fantasy Bra, manekenka pa je povedala, da je bila v zaodrju zelo vznemirjena, saj te kaj takšnega doleti le redko. Jasmine je ob tem tudi prva temnopolta ženska po devetih letih, ki je imela čast nositi takšen modrček, pred njo sta to bili Selita Ebanks in Tyra Banks.

Obširno fotogalerijo modne revije si lahko ogledate na Mični.