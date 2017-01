FOTO: Barvite  kot morske deklice

Čedalje več se jih namreč odloča za preizkušanje takšnih in drugačnih odtenkov, med katerimi lahko najdemo rumeno, zeleno, modro in vijolično barvo, najbolj priljubljena pa je roza. Modna muha je že pred časom prepričala modno oblikovalko Nino Šušnjara, ki so ji sledile tudi druge. Nekdanja voditeljica, danes pa ustvarjalka slaščic, Jelena Vadnjal pravi, da je roza barva, ki je ne mara. »Razen na laseh,« doda. Tudi Nika Zorjan je navdušena nad barvo las, ki bi jo zlahka pripisali kakšni morski deklici. Navdušena je tudi nad vijolično in modro. Za kombinacijo slednjih dveh se je odločila pred kratkim. Naravna rjavolaska je z živahnimi odtenki navdušila prijateljice, nekatere izmed njih pa celo opogumila, da so sledile barvitemu trendu.



Roza, ki te ljubim, roza



Pevka Raiven, ki je z divjim odtenkom roza barve navdušila že na lanski Emi, se je še vedno ni naveličala. In prav je tako, saj moramo priznati, da se odlično poda k njenemu nenavadno lepemu obrazu in modrim očem. Nad roza trendom sta navdušeni tudi manekenka, blogerka in voditeljica Tjaša Kokalj ter Jerica Zupan, novinarka in radijska voditeljica, ki pravi, da ima tudi ona kot vsaka ženska obdobje, ki se odraža na laseh. »Glede na to, da so moja oblačila po navadi črna, se moja pozitivnost odraža na laseh. Najbolj sta mi všeč zelena in nežno roza. Katera barva bo naslednja? Mislim, da bom to vedela, ko bom sedla na frizerski stol.«

Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.