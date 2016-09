»Dihi« z mano

V živahnih odtenkih in razgibanih ergonomskih krojih ter vedno bolj »pretkanih« materialih, ki dihajo (z nami), zadržujejo vlago, so torej tehnično izpopolnjeni. Izbira kosov mora biti vedno preudarna, ne glede na to, kako močno si želimo biti v aktivnem odetju podobni športnim asom, ki v modnih kampanjah oglašujejo posamezne športne blagovne znamke in jih delajo še bolj vabljive in priljubljene.

Šport in moda



Da tudi v svetu športa vlada moda, smo omenili že v uvodu. Nogometaš David Beckham je že dolgo modna ikona, mnogo deklet rado posnema športno-modni slog danske teniške igralke Caroline Wozniacki, ki jo je slovita Annie Leibovitz posnela za revijo Vogue. Eden izmed svežih primerov združitve športa in mode je tudi svetovno priznana manekenka in športnica Karlie Kloss, ki se je pridružila priljubljeni blagovni znamki adidas by Stella McCartney ter postala njen zaščitni obraz za letošnjo jesen in zimo. Številni talenti navdihujočega supermodela se izvrstno skladajo z etosom znamke, ki je namenjena aktivnim posameznicam in zagovarja brezkompromisnost pri doseganju zastavljenih ciljev. Prihajajoča kolekcija z združitvijo inovativnih tehnologij in svežim športnim slogom nagovarja sodobne ženske, naj premagajo vsakodnevne ovire ter pri vsaki vadbi dajo vse od sebe in dosežejo maksimalne rezultate. Karlie Kloss je nad novim sodelovanjem z blagovno znamko, ki ponuja funkcionalna, modna in udobna oblačila, obutev ter dodatke za športne izzive, navdušena: »Resnično velika čast je sodelovati z znamko adidas by Stella McCartney. Sem oseba, ki si nenehno prizadeva čim bolj izkoristiti vsako priložnost. Ne želim sprejemati kompromisov o stvareh, ki jih imam rada – zlasti ko gre za modo in fitnes.«



Pomembnost modrčka



Pred leti je znano podjetje oglaševalo športne modrčke s provokativnim sloganom: »Only the ball should bounce« (Samo žogica lahko skače), obraz in stas odmevne kampanje pa je bila kar takratna teniška igralka št. ena Rusinja Ana Kurnikova. In res ne smejo »skakati« – za vsako vadbo je zelo pomembno izbrati ustrezno oporo za prsi. Ob obremenitvah se namreč njihova teža lahko poveča od tri- do petkrat, odvisno od intenzivnosti športa, zato se lahko močno povesijo. Pravi športni modrček mora biti v pomoč pri športnem udejstvovanju ne glede na razmerje med težo in velikostjo prsi. Slediti mora gibanju prsi in zmanjšati težo oz. silo največjih trenutkov gibanja. Obenem pa mora biti udoben in narejen iz materialov, ki dihajo, prepuščajo vlago navzven in dovajajo zrak navznoter.



Kako izbrati pravo športno opremo?



Diplomirani fizioterapevt in terapevt ortopedske medicine in manualne terapije Jure Bornšek svetuje:



»Pri nakupu športne opreme je treba biti pazljiv. Če se odločimo za tek, moramo obuti primerne tekaške superge, nikakor ne 'casual' obutve. Pri nakupu bodimo strpni in od prodajalca zahtevajmo, naj nam strokovno predstavi prednosti in slabosti posameznega modela. Superge preizkusite ter jih, če se v njih ne počutite udobno, ne kupite. Velja omeniti, da lahko napačna obutev privede do poškodb, nikakor pa ni glavni vzrok za njihov nastanek. Glavni vzroki so nepravilna tehnika izbranega športa, pretiravanje in neposlušanje telesa.



Za aktivnosti, kot so tek, hitra hoja, joga, pilates, visokointervalni treningi, treningi v fitnes centrih, se oblecite tako, da se boste počutili udobno in samozavestno, ter se ne ozirajte na okolico. Primerna je nošnja oblačil, ki 'dihajo', da se telo ne pregreje. V športu uživajte, zato ni pomembno, kaj nosi punca na drugem koncu dvorane. Marsikdo se ne ukvarja s športom, ker mu ne ustreza množica okoli njega ali si le želi narave. Predlog: oblecite se športno udobno in odidite v bližnji park ali gozd. Park ima klopco in na njej lahko naredite vsaj 30-minutni trening. Če veliko potujete in sovražite fitnese v hotelih, potem v hotelski sobi vzemite dva stola; na njiju lahko naredite ogromno vaj. Za športno aktivnost ne potrebujemo posebnih prostorov in naprav, ampak lahko vadbo izvedemo v vsakem vremenu kjer koli v naravi. Je bolj zabavno in sproščajoče.«