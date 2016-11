Diamant vrtoglave vrednosti

Pravijo, da so diamanti najboljši prijatelji žensk. Tiste, ki se z njimi ponašajo, se bodo s tem zagotovo strinjale. Ne bodo jim oporekale niti one, ki o njih le sanjajo, saj gre za prelepe minerale, čeprav so po kemični sestavi zgolj ena od oblik elementa ogljika, kot je tudi veliko manj ugleden grafit.

Njihova skrivnost

Privlačnost diamantov kot draguljev je v njihovi trdoti in optičnih lastnostih. Uporabljeni kot nakit so rezani, njihove ploskve pa zglajene v premnoge oblike tako, da pridejo do izraza njihove najboljše lastnosti. Razpršitev bele svetlobe v mavrico barv, ki je poznana pod izrazom ogenj, je ena osnovnih značilnosti teh draguljev, ki so od nekdaj zelo cenjeni in predmet poželenja.

Barva diamantov je še ena lastnost, ki določa vrednost teh kamnov. Drži sicer, da so čisti, torej beli diamanti cenjeni, vendar pa naravno obarvani dosegajo večje vrednosti, saj so redkejši kot njihovi prozorni bratci. Pred vsakim naravno obarvanim diamantom je izkopanih na deset tisoče brezbarvnih, zato zlasti modri, zeleni, črni, rožnati, oranžni, vijoličasti in rdeči na trgu dosegajo vrtoglave cene, kar se bo prav kmalu izkazalo v Ženevi.

Izjemna modrina

Osrednja novembrska dražba avkcijske hiše Sotheby's, ki bo potekala v tem mestu, bo namreč kupcem ponudila Cartierjev prstan s prav posebnim modrim diamantom.

Diamant z 8.01 karata se imenuje nebesno modri diamant (The Sky Blue Diamond) in ga odlikuje izjemno redek odtenek, njegova vrednost pa je ocenjena med 15,000.000 in 25,000.000 ameriških dolarjev.

Nebesno modri diamant so pod drobnogled vzeli in skrbno preučili v ameriškem gemološkem inštitutu (Gemological Institute of America). Zanj je značilna modrina, s kakršno se po zagotovilih omenjenega inštituta ponaša le en odstotek modrih diamantov. Odlikuje ga še ena posebnost, in sicer način brušenja, s katerim je obdelanih komaj 0,5 odstotka vseh diamantov.

Vaba za zbiratelje

Kot je dragoceni kamen opisal David Bennett, predsednik mednarodnega oddelka za dragulje pri hiši Sotheby's, gre za čudovit kristalno moder odtenek z neobičajnim rezom. »Po mojem mnenju je to najlepše obdelan obarvan diamant. Ta nedvomno čudoviti kos bo prava vaba za vse zbiralce izjemnih primerkov dragih kamnov.«

V zadnjih dveh letih je omenjena avkcijska hiša dvakrat ponudila različice modrega diamanta, nazadnje novembra 2014, ko se je prvič v zgodovini zgodilo, da je dragulj presegel ceno štirih milijonov dolarjev za karat. Šlo je za diamant Josephinin modri mesec, ki je bil prodan za 48,5 milijona dolarjev.

Paša za oči

Diamant, ki bo tistim z res globokimi denarnicami na voljo letos, je gostoval na razstavah na stari in novi celini, natančneje v Londonu in New Yorku. Od 12. do 16. novembra pa si ga pred samo dražbo lahko vsaj ogledate na razstavi v Ženevi. In malce zasanjate.