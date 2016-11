Bo angelček vse do štiridesetih?

Adriana Lima bo letos že šestnajstič nastopila na modni reviji Victoria's Secret. Angelčki se bodo v spodnjem perilu po modni pisti v Parizu sprehodili v ponedeljek, Adriana Lima pa je za Elle.com razkrila, da si želi, da bi lahko za priljubljeno znamko nastopala vse do 40. leta, ki ga bo dopolnila čez pet let.

Navdušena, da je še vedno del tega

»Zelo sem ponosna nase, saj vem, kako zelo pomembno je, da sem del te modne revije. Zelo sem strastna. Vse od trenutka, ko se začnejo pomerjanja, pa do tedaj, ko se sprehodim po modni pisti, želim dati vse od sebe,« je dejala Lima, ki za to, da je na pisti v dobri formi, gara vsak dan.

Povedala je, da si je, ko je začela z manekenstvom, želela, da bi lahko bila del tega spektakla. »Vsa velika imena manekenskega sveta so bila del tega šova in nikoli si nisem mislila, da bom tudi sama del tega. Izredno sem vesela, da sem po 16 letih še vedno tukaj. Ni besed, ki bi to opisale.«