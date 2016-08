Alja Viryent Novak: oblikovalka čevljev

Prvega septembra bo prevzela v najem sto kvadratnih metrov proizvodnih prostorov z opremo tržiškega Peka v stečaju. Mojstrica, ki oblikuje in izdeluje čevlje višje kakovosti s prepoznavnim dizajnom, je zagrizla v poslovno priložnost in začela izpolnjevati sanje o lastni proizvodnji. In ja, računa tudi na znanje nekdanjih Pekovih delavk in delavcev.

Peko.



Z rdečimi otroškimi Pekovimi čevlji sem naredila prve korake. Trenutno je bil korak v Peko, korak v postopek najema nekdanje Pekove proizvodnje, uresničitev mojih otroških sanj o lastni manufakturi čevljev.



Vaše preprosto življenjsko vodilo v slogu vse, kar moram vedeti, sem se naučila v vrtcu?



Tako kot gledaš na svet, tak je zate ta svet.



Najdragocenejši par čevljev?



Ni cene, ki bi jo sprejela, da bi prodala nekaj skrbno hranjenih zadnjih parov čevljev, ki sva jih naredila še skupaj z mojim najdražjim, žal že pokojnim dedkom.



Na visokih petah je razgled...



... najlepši. S teh višav vidiš svet z drugega zornega kota. Preverjeno. (Smeh.)



Kaj poganja navdih?



Kuhanje, ples, potovanja, druženje z vedno novimi ljudmi.



Šteje, ko gre za uresničitev želja oziroma idej, tudi poslovnih: domišljija ali pogum za uresničitev?



Predvsem pogum. In vztrajnost, še najbolj na tisti točki, ko so že vsi okoli tebe obupali in zgolj sam še verjameš v svoje sanje.



Kaj vam mehča srce?



Živali, živalice... In ko lahko pomagam risati otrokom, ki so zaradi bolezni ali nesreče ostali paralizirani.



Dedek mi je vedno govoril...



»Če nekaj kuhaš, se bo tudi skuhalo.« To sem si vedno razlagala, da če nekaj delaš, se premikaš po poti, in ni vrag, da ne bi prišel do cilja.



Klasika, salsa ali polka za ples?



Salsa za telo, klasika za dušo, polka za spomine na dedka.



Še malo, pa bo jesen. Kaj ji kličete?



Barvita jesen, prinesi mi toliko idej, kolikor bo odpadlo listja, za nove pomladne čeveljce, ki jih bomo izdelovali čez zimo. (Nasmešek.)