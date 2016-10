100 let Etama: Posebna vrsta svobode

Defile. Naboj čustev, zapeljevanja in ženskosti v sanjskem večeru. Tisoč in tisoč let bi bilo premalo, da bi se izreči dalo, bežen trenutek večnosti... Vse najboljše, Etam!

Francoska blagovna znamka spodnjega perila s tradicionalnim modnim izvorom – Etam – namreč spoštuje vse ženske sveta in jih razvaja že vse od leta 1916. Sladkih nekaj let tudi Slovenke v modnih hišah Emporium Ljubljana, Citycenter Celje in Planet Tuš Koper, po zaslugi podjetja Magistrat International, ki nas je povabilo na ekskluzivno praznovanje ob stoletnici Etama v Parizu, z vodilom »100 ans de French Liberté« (100 let francoske svobode). In v spodnjem perilu, ki ponuja od preprostih bombažnih kompletov modrčkov in hlačk ter pižam in spalnih srajčk do čipkastih in svilenih kosov femme fatale ter se poigrava z brezčasnimi ženstvenimi podobami retro luksuza, je počutje res lahkotno. Nekakšna posebna vrsta svobode je ta Etam.