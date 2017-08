Marsikdo si poskuša kakovost življenja povečati z zvočno izolacijo sob ali stanovanja. Razlogov za to je več, nekatere preprosto moti hrup okolice, drugi si želijo sami biti glasni, morda imeti v prostoru glasbene vaje. Za tretje gre za vprašanje zasebnosti. Zvočna izolacija sobe ni nujno draga, odvisno od naših estetskih kriterijev in stopnje zaščite, ki bi jo radi dosegli.

Zvočne zavese in knjige

Najcenejši pristop k dušenju zvoka je namestitev zvočnih zaves ali debelih odej na zidove. To izboljša akustično neprepustnost tanjših neizoliranih zidov, na debelejših pa nima opaznega učinka. Dober zvočni izolator so knjižne police. Velik učinek ima zaprtje reže pod vrati. Tudi škatle za spravljanje jajc so učinkovite pri zadrževanju zvoka.

Pena na pomoč



Zvočna izolacija lahko izboljša naše življenje in življenje sosedov

Na tržišču je več akustičnih pen, ki so odlične v zadrževanju visokih in nizkih frekvenc, nekatere so samolepljive, zato jih namestimo na zid. Zvok slabše potuje skozi goste materiale, prav tako izgublja energijo, kadar prehaja med materiali različnih gostot. Svoje zidove lahko oblepimo s pluto in dodatno mavčno ploščo. Stiropor je slaba izbira. Na tržišču obstaja veliko materialov, ki so sposobni posrkati zvok, ga odbiti ali spremeniti v toploto.

Steklena volna

Verjetno najbolj razširjen način zadrževanja zvoka je uporaba steklene volne. Po njej segajo tudi lastniki klubov, ker je cenovno ugodna in presenetljivo učinkovita. Mi bomo uporabili najbolj gosto stekleno volno, ki jo imajo v prodajalni, nato jo bomo vstavili v aluminijast ali lesen okvir. Zelo pomembno je, da s protizvočnim kitom zapolnimo vsako vrzel, tudi če je široka le en centimeter.

Strop in tla

Pri zvočni izolaciji ne smemo pozabiti na strope in tla. Medtem ko strope običajno prekrivamo z dodatno plastjo gipsa in polnila, lahko tla prekrijemo s posebnimi izolacijskimi podlogami, ki jih prekrijemo z debelo preprogo.