Zvijače, s pomočjo katerih bo vaša sedežna dolgo kot nova

Povprečna življenjska doba sedežne garniture je 15 let. Seveda je ta odvisna od izdelave in materialov, uporabnost vsake pa je mogoče podaljšati s pravilnim vzdrževanjem in čiščenjem. S pomočjo naslednjih nasvetov bo tudi vaša dolgo kot nova.

Enkrat na teden jo posesajte.

Če je mogoče, odmaknite vse blazine in z ozkim nastavkom sesalne cevi temeljito posesajte vse kotičke, zlasti pregibe, kjer se zadržuje največ umazanije.

Same blazine in večje površine posesajte s ščetko za oblazinjeno pohištvo, da jih ne bi poškodovali.

Preden blazine namestite nazaj, jih dobro pretresite.

Če je vaš kavč iz pravega ali umetnega usnja, ga po sesanju obrišite z vlažno krpo, počakajte, da se posuši, in ga nato negujte z zaščitno kremo.

Namesto posebnih krem si lahko pomagate z losjonom za telo. Če je dober za vašo kožo, je dober tudi za usnje. Samo ne pretiravajte s količino.

Na svetlejših se izogibajte sedenju v kavbojkah ali temnejših oblačilih. Zlasti če so iz umetnega ali pravega usnja, obstaja nevarnost, da se bo nanje prenesla barva z oblačil.

Če imate hišne ljubljenčke, je za vaš kavč idealna prevleka, ki jo lahko odstranite in operete.

Če je nimate, dlake odstranite z mokro gumijasto rokavico: nadenite si jo, jo zmočite in z njo polzite po površini.

Rokavico večkrat splaknite in ponavljajte, dokler ne boste zadovoljni z učinkom.

Da bi iz kavča pregnali neprijeten vonj, ga posujte z jedilno sodo, počakajte nekaj ur in ga nato posesajte.

Če se po kavču kaj polije, ukrepajte takoj. Tako boste preprečili, da bi se umazanija vpila. Tekočino popivnajte s papirjem ali bombažno krpo, madež pa s toplo vodo čistite od zunanjega roba proti notranjosti.

Če voda ne bo pomagala, poskusite s posebnim čistilom za oblazinjeno pohištvo, če pa so prevleke snemljive, jih operite po navodilu proizvajalca.

Če materiali to dopuščajo, enkrat na leto garnituro globinsko posesajte, še boljše pa bo, če ji boste privoščili kemično čiščenje.