Zvezde iz Frankfurta

Izbor iz Frankfurta je precej zazrt v prihodnost, morda sanjav; sploh ni zveličaven in bi bil lahko še nekoliko širši, tudi drugačen, a treba je bilo izbrati pet favoritov.

Mercedes-AMG project one

»Ko smo na lanski razstavi v Parizu prvič nakazali njegovo silhueto, smo naslednji dan začeli dobivate klice ljudi, da bi ga radi kupil,« je ob predstavitvi mercedesa-AMG project one povedal Daimlerjev veliki šef Dieter Zetsche. Zdaj je avtomobil tukaj, dirkalnik formule 1 v civilni preobleki bo lahko kupilo 275 ljudi. Vsak bo moral odšteti več kot dva milijona evrov, dobil pa bo hiperšportni dvosed, ki ga poganja bencinsko-električna kombinacija v izvedbi 1,6-litrskega bencinskega šestvaljnika in štirih elektromotorjev. Vse skupaj za pospešek do 200 km/h v šestih sekundah pa za najvišjo hitrost 350 km/h ali pa za kratko počasnejšo vožnjo le na elektriko …

Honda urban EV concept

Sposobnost samodejne vožnje se meri na lestvici od 1 do 5 in pričujoči Audi aicon concept nosi številko 5.

Nekaj opazk je bilo, da je Hondin koncept malega električnega avtomobila podoben Volkswagnovemu golfu prve generacije. To se mi sicer ne zdi tako nujna identifikacija, bolj to, da je mala električna honda v živo delovala čisto in preprosto. Japonci kot Japonci so bili z besedami nadvse skopi, celo njihov evropski predstavnik Antonio Guimaraes mi je na pet od šestih vprašanj dejal, da o tem za zdaj še ne morejo govoriti. Ampak potrdil je, da bo avtomobil na evropski trg v proizvodni izvedbi prišel že leta 2019, izdelovali naj bi ga na Japonskem in prodajali po vsem svetu.

Bentley continental GT

Rolls-Royce in Bentley sta bila včasih eno podjetje, potem se je zgodil nenavaden posel, po katerem je najbolj želeni RR prešel pod BMW, Bentley pa k Volkswagnu. Odsihmal gre obojim v bistvu dobro, znajo pripravljati avtomobile za kronane glave in vse druge baže bogatašev. Malce je hecno, da BMW znamke Rolls-Royce in novega phantoma v Frankfurtu sploh ni razkazoval, zato pa je imel Bentley svoj prostor in v njem popolnoma novo izvedbo modela continental GT. Še bolj fino deluje in verjamemo, da pod pokrovom fino brni tudi posodobljen bencinski dvanajstvaljnik.

Audi aicon concept

Avtomobili bodo vozili namesto nas. Nekoč. Sposobnost samodejne vožnje se meri na lestvici od 1 do 5 in pričujoči audi nosi številko 5. Nima volana, nima pedalov, ima dolgo medosno razdaljo, kolesa v kotih in za vsako en elektromotor, bodočo baterijo z elektrolitom v trdnem stanju, doseg 700–800 km, seveda tudi možnost hitrega in brezstičnega polnjenja. V kabino se dostopa skozi vrata, ki se odpirajo v nasprotni smeri, ni srednjega stebrička. V drugi vrsti je zaobljena klop, v prvi pa dva vrtljiva fotelja z vzdolžnim pomikom pol metra. Pa še marsikaj. Kdaj pride na trg? Jutri še ne.

Mini electric concept

Novodobni mini je uspešna reinkarnacija nekdanjega malega avtomobila. Vendarle zadnja leta vlada občutek, da je Mini v slepi ulici, njegove najrazličnejše izvedenke niso prinesle tistega nekaj več, kar bi si matični BMW morda želel. Mogoče mu bo nov prostor na trgu odprla njegova električna izvedba, ki bo na trgu že leta 2019. Ni tako nepomembno, da se je BMW za svoj električni program pred leti odločil po tistem, ko so na elektriko predelali 600 minijev in jih interesentom dali v začasno uporabo. Odziv je bil zelo dober, potem je nastal megacity – avto, ki ga poznamo pod serijo i. Zdaj pač pride tudi serijski električni mini.