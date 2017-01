Zvezdanina modrost: Za očeta, ki bi naredil, kar je on tebi, ne bi skrbela

Spoštovana!



Rada vas gledam in berem. Imam očeta, starega 83 let. Za svoja leta je čil, sicer ga ves čas nekaj boli, rad tarna, je pa še vedno pokončen. No, kakor kdaj. Mama naju je pustila pri njem, ko sva bila z bratom stara 8 in 10 let. Bil je trd, neizprosen oče. Se pa je začel spreminjati. Prav lepega otroštva nisem imela, zdaj sem že skoraj odcvetela, pa sem še vedno sama. Poskušam skrbeti zanj, vsak dan ga pokličem, vsak drugi dan obiščem. Pa veliko se pogovarjava in mi pripoveduje o svojem življenju. Včasih čisto odplava in mi govori stvari, da me je groza. Kaj je doživel, kaj je počel. Joče in pripoveduje, kako je tepel mamo in da je zato pobegnila. Do zdaj sem mislila, da je bila moja mama brezčutna ženska. Oče mi tudi govori čudne stvari, kako rad ima punčke, in opisuje mlada dekleta tako čutno, opolzko, da imam občutek, da je moj oče pedofil. Ker se pri tem začne čohati tam med nogami in mi je še bolj neprijetno. Skozi slinaste, redke zobe hrope: »Te male male joškice, ta češpljica mlada...« Začela sem vrteti film in začelo se mi je zlagati. Nekaj je bilo tudi z mano. Nekaj mi je naredil. Ker se ob tem pripovedovanju začnem tresti in jokati in se spominjati, kako sem ga morala gledati doma ves čas v gatah, golega, kako je... Nikoli si mu nisem upala reči NE in še danes se ga bojim.



Kdo je ta stara pošast pred mano, kaj naj naredim? Naj še vedno skrbim zanj? Naj ga prijavim? Kaj naj s sabo?



Sanja



Ljuba moja Sanja!



No, to pa je zgodba za film.



S sabo se sooči. Zdaj pa je zares že čas, da se soočiš s svojo travmo. Očitno so očetove zgodbe resnične in skrbiš za starega pedofila. Pusti starca, naj se zvija v slabi vesti, ki buta na dan v predsmrtnih krčih. Si lahko zamisliš, kako je živeti s takšnimi spomini?! Ker ko se oglasi vest, človek stoji pred sabo in je sam sebi najhujši sodnik! Ti moraš pod nujno na terapijo EMDR, s katero uspešno odkrivaš travme in jih brišeš s seznama v glavi in srcu. To je metoda, ki jo uporablja tudi dr. Sanja Rozman pri svoji terapiji z zasvojenci in žrtvami spolnega nasilja. To metodo izvaja tudi Amina Mehanović, najdi jo na spletu.



Naredi to zase in končno začni zdraviti svoje rane. Prisluhni si! Praviš, da si skoraj vse življenje sama in da te spolnost ni nikoli zanimala. Še dobra si, kako si to izpeljala, ampak na tem vlaku si pa le malce predolgo sedela. Ranjena si, draga moja, in ranljivost je ena izmed najdragocenjših vrlin, ki jih imamo v življenju. Učili so te, da moraš čustva skrivati in da je trpeti normalno. Razumem, da se vse do zdaj nisi vprašala, kaj je narobe v tvojem življenju, in sprejemala vse zdravo za gotovo. Saj to ni slaba filozofija in jaz jo po Kojcu prakticiram, ko res ne vem več, kam naj s svojo bolečino. Takrat si rečem, da je vse prav, kot je. Ampak v tem stavku se skriva velika modrost in je ne gre jemati površno. Da kar pustiš, da te življenje in drugi premetavajo po svoje. Ker je vse prav, kot je. Ne, ne aktivno 'vse je prav, kot je' pomeni, da si čuječ in ves čas tukaj in zdaj in da imaš sam s sabo odprte karte. Da si naredil vse, da neko situacijo spremeniš. Če pa se ponavlja, če je sam ne moreš razrešiti, moraš postati čuječ, zaupati moraš višjemu dobremu, da jo bo razpletlo tebi v dobro. Sprejeti učno uro zaupanja in luščiti bistvo lekcije. Ko se boš spogledala s svojimi potlačenimi spomini, strahom, gnusom in še s čim, bo prišlo na vrsto odpuščanje. Sebi. Potem še drugim. Iskreno ti povem, da jaz za očeta, ki bi naredil, kar je on tebi, ne bi skrbela. Iskreno. Potrudila bi se, da mu odpustim, zanj pa ne bi hotela več slišati. Vrnila bi mu njegovo breme, ki ga hoče še zdaj, na koncu, prevaliti nate. Vrni mu vse bolečine, vse te njegove stavke in dejanja. Enostavno fizično odrini ta kup gnoja tja, kamor spada.



Kdo ti je nazadnje rekel, da si lepa, da si vredna, da si dobra, da si dragocena?



Jaz ti zdaj to govorim, in čas je, da to tudi sama spoznaš! Odpri se v svet, saj si ga vredna.



Vse dobro!



Zvezdana Mlakar

