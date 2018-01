Zvezdanina modrost: Veš, kaj, zdaj bom kar popi…

Spoštovana!



Kaj pa vam je, babe? Ali ste čisto znorele ali kaj? Moja gleda tvoje oddaje, bluzi kar nekaj o energiji, pa kako bo zdaj imela rada sebe. Zdaj se hoče pogovarjati in meni se ne da! Ne da poslušati vse te neumnosti o vzgoji pa o nekih vzorcih. Me en drek briga. Saj tudi jaz nisem imel srečnega otroštva, pa kar v redu delujem. Zanima me, da dobro živimo, da imamo za počitnice, pa v glavnem, da mi dajo babe mir. Moja žena in dve hčerki. Rad jih imam in to je to. Peljem jih, kamor si izmislijo. Pa red naredim, če preveč kvakajo. Zdaj bi rade, da še kdaj skuham, pa tudi ven s prijatelji ne morem več iti v miru. Pa kakšne natakarice tudi ne smem več uščipniti za rit, ker berem, da cela Amerika nori, ker jih je en producent malo masiral. Mi je ta Francozinja všeč, Catherine, da se je postavila za nas, moške. Ve ste krive, da postajamo vaši sužnji, kastrirate nas, jebenti! Ne bi pisal, res ne, če me ne bi pograbila sveta jeza. Vse boste pokvarile. Ni čudno, da je vse več pedrov! Daj, spravi se vsaj ti k sebi, Zvezdana! Saj si dovolj stara!

Anže

Dragi Anže!

To pa je pismo … Veš, kratek in jedrnat si, pa si povedal vse o sebi!

Mi je kar nerodno zate, me je prijelo, da bi ti vrnila v enaki meri, pa ne bom! Ker sem dovolj stara! Ker sem ženska. Tudi mene prime sveta jeza, ko vidim in berem, da smo ženske že stoletja VSEGA KRIVE. No, vsa ta stoletja se zaključujejo, dosegle smo kritično maso zavedanja. Sebe. Svojih vrednosti. Svoje moči. Vračamo si spoštovanje, vero, da smo vredne. Smo krive, da je svet takšen, kakršen je? Da v tem svetu vladajo denar, moč, prerivanje, vojna in dokazovanje? Ne, to niso ženske lastnosti. Tak svet je ustvaril moški. Če bi moški bolj upošteval tudi žensko načelo, bi bil svet bolj uravnotežen. Tudi ne bi ustvarjal žensk med nami, ki so poprijele moško načelo in zdaj z istim orožjem ukazujejo moškim in ženskam. To je pač stranski produkt odraščanja. Verjamem, da se bo zdaj tehtnica obrnila bolj na žensko stran kot protiutež, a verjamem tudi, da se bo kmalu uravnala. Ženski naravi je boj tuj, ko se bomo zares našle, bomo poskrbele, da bo svet boljši. Ženska rojeva, vzgaja, posluša, razume. Lepo bi bilo, da bi z roko v roki vsi skupaj odraščali v bolj srečne in zadovoljne odnose.

Ne razumem, zakaj bi morale biti igralke zdaj tiho, če jih je tisti producent izkoriščal in spolno nadlegoval? Zakaj? Razumem (ker imam tudi sama izkušnje), da so bili časi, ko si moral biti tiho. To so bili časi, ko ženski niso verjeli in tudi ni imela glasu. Ja, kako pa bi se ti počutil, če bi te šef v službi otipaval ali šefinja (pa ti ne bi bila všeč), in ne bi smel pisniti?

A ja, hočeš reči, da pač tako je, moški otipavajo, ščipajo za rit in žvižgajo, da je to narava. Hja, dragi Anže, potem pa pojdi spet v jame in s sulico lovi po preriji mamute, pa ujemi dve, tri babnice in jih imej zaprte tam notri, v tistem svojem polsvetu. Ne vem sicer, če so takrat moški že imeli prijatelje, da so se šli kam napit in 'šlatat' ženske drugih moških. Predvidevam, da ne, ker so se verjetno za svoje samice znali dobro poklati.

Pravi dedec jo bo potolažil med rjuhami, ker bo sijajen ljubimec, ona se bo počutila ljubljeno. Potem se bosta v objemu pogovorila …

Vem, kaj misli Catherine Deneuve, ko zagovarja moške. Da se boste morali zdaj zagovarjati, tudi če samo pomežiknete ženski. Tudi to je noro. Sploh pa jaz nisem za kazni in odredbe. Od zunaj. Imam francoske prijateljice, ki mi jamrajo, da ni več pravih moških. Da jim nihče več ne odpira vrat, nihče več jim ne pomaga nositi kovčkov in tudi v posteljo jih ne vlečejo več z rahlo moško silo. Vem, moški pač nimate preveč radi močnih, samostojnih žensk. Vam to ni seksi!? Potem pa se spomnim vseh pornografskih strani, vseh teh virtualnih profilov, ko se najstnice in ženske napol gole slikajo in nastavljajo, popolnoma nespoštljivo do sebe. Mislim, da je na svetu še vedno dovolj in preveč pacientk, ki bi za to, da bi ti bile všeč, naredile skoraj vse. Pa se tja obrni, če ti kaj ni všeč. Za svojo ženo pa se boš, iz ljubezni, moral pač malo potruditi. Saj si vendar pravi dedec. Prisluhnil ji boš iz ljubezni in skupaj z njo odraščal. Jo razumel, da išče in poskuša ustvariti razmerje, v katerem bo tudi ona srečna. Enakopravna sta, saj tudi ona prinese domov denar. Enako pomembna je kot ti. Ona NE kvaka. Ona govori. Pravi dedec to ve. Pravi dedec jo bo potolažil med rjuhami, ker bo sijajen ljubimec, ona se bo počutila ljubljeno. Potem se bosta v objemu pogovorila, kaj bi ti lahko še naredil, da bi vama bilo bolje, in kaj lahko naredi ona. Če se bosta 'slišala', ti ne bo branila izhodov s prijatelji, za ščipanje natakaričine ritke pa ne boš imel moči. Spolno boš potolažen, izčrpan, ha, ha!

Če se ti zdi, da te vzgojne težave dolgočasijo in da je to ženina naloga, imaš težavo. Ki izvira iz tvojega otroštva. Tomislav Kuljiš pravi, da je to grozljivo, ko človek, ki je kot otrok trpel, reče, da je bilo to v redu, da je živ, da mu nič ne manjka. To je zanikanje sebe. Predstavljam si, da ob mojem pismu že bruhaš, mogoče si že nehal brati. Upam, da ne. Daj, prisluhni. Vse to ni tako grozno in tako hudo narobe, da se ne bi dalo popraviti, razumeti. Ker gre samo za to, da prisluhneš človeku ob sebi. To je pač ženska. Ženska, ki te ljubi, ki je tvoja žena in ti je rodila otroke. Samo zato, ker je ženska, bi morala biti tiho in biti srečna, ker si jo izbral?

Vsi se moramo v zakonih, v razmerjih in zvezah zavedati, da živimo z bitji, ki imajo želje, pričakovanja, sanje, napake. Tako kot mi. Ne gre za spol. Gre za to, da smo z njimi človek v svoji najboljši izvedbi! Srečno!

