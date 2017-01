Zvezdanina modrost: A veš, da so to pravzaprav majhna posilstva?

Spoštovana!



Vem, da odstiraš tabuje, kar bom napisala, sem celo na papir težko spravila, kaj šele, da bi na glas govorila o tem.



Stara sem 50 let, zelo dobro ohranjena in v formi. Poročena, otroci so odrasli. Mož me je vse življenje varal in zelo sem bila nesrečna z njim. Zdaj je večino hudega že za nama in vidim, da tudi njemu pojemajo moči za druge. Pravzaprav se imava rada, kljub mnogim poskusom nisva šla narazen. Mož je zdaj prijazen. Problem je v tem, da sem jaz do pasu mrtva. Sem v meni, pred letom sem izgubila menstruacijo, nekako vštric z njo pa tudi vsako željo po spolnosti. Pa mi nič ne manjka. Mož me ne vzburja, seks z njim je suh, je nočna mora. Tega mu nisem povedala, kupila sem pripravke proti suhosti nožnice, potem pa globoko diham in se delam, da mi prihaja. Ginekolog je rekel, da je to normalno. Je to res? Da te pri petdesetih čisto mine? Ne vem čisto dobro, kaj naj si mislim. Poslušam kolegice, ki se pri mojih letih huronsko dajejo dol z mladeniči, poslušam, da je seks zdravilen, vsi se hvalijo s svojimi burnimi seksualnimi dogodivščinami, kaj pa jaz? Pa sem bila nekoč zelo živahna!



Sem kriva jaz, moje telo in hormoni? Je kriv moj mož, ki me je z drugimi tolikokrat prizadel? Je kriv najin dolgoletni odnos?



Sem normalna?



Blanka



Draga Blanka!



Normalna si. Hvala za tvoja pogumna vprašanja, res pa je, da bi v odgovoru že potrebovala strokovni nasvet, vsaj kar se hormonov tiče. Upad hormonov v času meno- ali andropavze je nekaj normalnega. Vse v našem telesu se spremeni in eden izmed neprijetnih stranskih učinkov te spremembe je padec seksualnih želja. O tem lahko bereš v knjigah dr. Platt Čudež bioidentičnih hormonov, dr. Northrup Žensko telo, ženska modrost in dr. Lippman Ostani pri 40. Lahko se obrneš na dr. Ivico Flis Smaka, ki se ukvarja s pomočjo ob hormonskih neravnovesjih. O tem se leta ni govorilo, a te težave obstajajo. In, vsaj pri nas, ne spadajo v zdravniške ordinacije. To ni bolezen, impotenca, seksualna motnja, samo želje ni in seksualna energija je izpuhtela. Hormonsko pomanjkanje podpri z bioidentičnimi hormoni (skupaj z zdravnikom), delaj vaje, ki jih uči Mantak Chia, po njem tudi Savina Atai, nabavi si žadasti jajček in ga nosi v nožnici, aktiviraj se, delaj vaje za aktivacijo hormonov in jej hrano, ki spodbuja delovanje žlez. Če boš pridna, se boš prebudila, verjemi, jaz sem se!



Verjetno k tvojim težavam svoje pridajo tudi psihični pritiski. Hja, z nami, ženskami, je večinoma tako, da telo, glavo in čustva jemljemo kompleksno in se težko dajemo dol brez čustev, brez predigre. To, da s svojim možem nisi spregovorila o težavah, da blefiraš orgazem, ah, to pa govori, da boš enako kot telesno inventuro morala narediti tudi red v glavi in srcu. Kakšna dolgoletna zveza pa je to, če tvoj mož sploh ne ve, da si v menopavzi, da imaš težave? Se bojiš, da mu to ne bi bilo seksi? Skrbiš za to, da je zadovoljen, ti pa zraven trpiš? To je ljubezen? A veš, da so to pravzaprav majhna posilstva? Ko tebi ni in se ljubiš na silo. To je potem čisti fizični fuk, ki te povrhu še boli. In ti posiljuješ samo sebe! Draga moja, meni se je za zjokati nad tabo. In toliko prijateljic, kot jih tudi meni govori, da je seks v zrelih letih nekaj fantastičnega, toliko jih osramočenih priznava, da so seksualno umrle. Če smo že pri seksu, ljubljenje je veliko več kot zabijanje in doživljanje vrhuncev. In ti bi, bolj kot kadarkoli, zdaj potrebovala moškega, ki bi te dolge dneve in tedne objemal, poljubljal, obvladoval tisti neskončno trajajoči paritveni ples. Glede na to, da ga tvoj mož ne obvlada, ga pleši za začetek sama s seboj. Nanj očitno padajo nezahtevne ženske, ki si niso nikoli privoščile vročega ljubimca na dolge proge. Poudariti moram, da to niso filmski seksi, ki se jih gremo z iluzijami, slikami iz časopisov in nasveti iz revij. Pravzaprav premalo vemo o seksualnosti, ne treniramo notranje spolne sile, ki je v povezavi z ljubeznijo najmočnejša sila življenja. Sprejeli smo pravila, kaj je seksi, a telesa živega bitja ne moreš spraviti v kalup, zmeraj najde luknjo in nam pokaže, da ne živimo v skladu s sabo.



Življenje te je dotolklo z leve in desne, a nikoli ni prepozno! En zdravnik s ščepcem bioidentičnih hormonov, vsakodnevna 15-minutna vadba, ki aktivira žleze, dobra zdravilna papica in en fajn ljubimec – to je moj recept, pa boš vzcvetela. Potem se boš odločila, če bo na vrsto prišel še mož ali ga boš prepustila njegovim ljubicam! Tja namreč spada.



Zvezdana Mlakar

