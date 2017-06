Zvezdanina modrost: V resnici nisi stopila koraka v življenje

Draga Zvezdana,



ti si taka terapevtska faca. Potrebujem en klik od tebe! Vse vem, vem, da sem močna ženska, ki se je razočarana postavila za visoko obzidje, kjer je nihče ne bo več j... Ampak rada bi ven. Delam na tem, poznam vse svoje vzorce in vem, zakaj so vsi tipi ob meni. Ker so na neki način nedostopni, tako kot jaz. Predvsem eden, s katerim prijateljujem že sedem let. Ob njem sem predelala vse bivše, ozavestila vse probleme, jih ozdravila, vendar si ne pustiva globlje. V resnici on ni to, kar potrebujem, ker je nedostopen, čustveno avtističen. Izjeme so heavy metal koncerti, otrok in med seksom. Živi z materjo svojega otroka, njuno razmerje je projekt otrok, spoštujeta se, ona je na visokem položaju, on pa ima svoje skrivno življenje. Pred leti si je prisegel, da se ne bo nikoli več zaljubil, ker zaljubljenost enači s težavo. Tudi jaz sem se zaklela. Ampak še kar je ob meni, v teh letih sem mu prišla dva centimetra pod kožo – in dlje ko pridem, bolj mi je všeč. To me vznemirja. Hkrati pa dobro vem, da je neprimeren zame, da potrebujem nežnega, pozornega moškega, s čustvi... Pravzaprav se privlačiva: on mene s svojo distanco, jaz njega z odprtostjo, ampak globoko v sebi sva ista – nedostopna. Že zdaj, ko to pišem, vem, da moram narediti konec, bi pa rada slišala tvoje mnenje, morda bo to tisti klik, ki ga potrebujem, da to razmerje prekinem. V bistvu se bojim bližine in biti spet ranjena.



Hvala, Danijela



Draga Danijela!



Res je, kot praviš, vsi odgovori so že v nas, torej si kar sama sebi odgovorila. Naš veliki modrec, avtor kultne knjige Učbenik življenja Martin Kojc pravi, da so najpomembnejša vprašanja. Postaviti pravo vprašanje, to je bistvo.



Od mene brce, ki jo pričakuješ, ne boš dobila. Ker bom poskušala razmišljati o tebi in tvoji situaciji zunaj konvencije vsepriznanega prav. Če ti je moški, o katerem pišeš, reciva mu ljubimec, res pomagal, da si ozavestila vse svoje vzorce, da si prišla z njegovo pomočjo do neke svoje resnice, potem je zagotovo vreden več, kot to, da ga zapustiš in odvržeš samo zato, ker se ti zdi, da je tako prav. Njegova hladnost in zaprtost sta pač del njega, pa če je to krinka ali ne. In ti s tem živiš kar dobro, zaljubljaš se vanj... In o njem niti nima smisla debatirati, ker je v glavnem on tvoje ogledalo. Pomembna si ti.



Veš, tako napol psihologiziranje in polovične duhovne modrosti lahko naredijo tudi veliko škode. Kaj tebi pomaga, da vse že veš? Da delaš na sebi, v istem hipu pa govoriš, da si se skrila za visoki zid, da te nihče nikoli več ne bo razsul. To ni nič, v glavi si sicer vse lepo podelala, v resnici pa nisi stopila koraka v življenje. Zato ne pričakuj, da ga bo kdo stopil namesto tebe. Kakšno stran metanje časa, lastnega življenja, kot da jih imaš pet... Kako lepo napiše Bruno Šimleša v knjigi Umetnost življenja, da s svojim življenjem delamo kot svinja z mehom, kot da ne živimo samo enkrat. Zaradi lastnih zidov, ki si jih ozavestila in se v njih zataknila, životariš neko napol ljubezensko življenje in se sprašuješ, kaj zdaj. Zakaj pa se ne bi preprosto prepustila in zaupala življenju? Ker boli? Ej, draga moja, poskusi si zamisliti, da si na smrtni postelji in si ogleduješ svoje življenje... Kjer te večinoma ni bolelo, preživela si ga v tuhtanju, kaj narediti, da pride v tvoje življenje nekdo, ki te zagotovo ne bo prizadel. Tega zagotovila ti življenje ne more dati, kot tudi ne, da boš ves čas zdrava, nasmejana... Poznam človeka, ki ga je v starosti zelo bolelo telo, ker si je vse življenje prizadeval, da ga čustva in občutki ne bi boleli. Nočem te strašiti, rada bi ti odprla ena prav posebna vrata, ki jih zaklepaš pred sabo. Preženi strah, ki te vrtinči vedno v isto smer, prevetri glavo in srce s popolnim zaupanjem v življenje, spusti razum na pašo in preprosto uživaj! Bodi pozorna le na zvestobo sebi. Ker boli samo to. Ljubezen ne boli. Odnosi ne bolijo, če so zreli. Boli, ko sprejemaš kompromise, ki niso v skladu s tvojo resnico, in boli laž samemu sebi. Osnovno je zaupanje, verjemi.



Tudi jaz sem pol življenja preživela v tuhtanju, kaj narediti, kaj delajo drugi, da me boli, kako bi lahko bilo, pa ni... Stran metanje časa in energije. Ko hočeš tako nadzirati življenje, ti samo splozi mimo. Ker je vse tako prav, kot je (pa smo spet pri Kojcu)... In edina sprememba, ki je pomembna, si TI. Edina mogoča. Bodi sprememba, ki si jo želiš. Bodi odprta, pretočna, ranljiva, topla, nežna, mila, močna, ljubeča, bodi vse, česar te je strah... Če ti to uspe, se bo vse spremenilo. In ko boš ti cela, se bo vse okoli tebe začelo spreminjati.



Iz pisma sem namreč izluščila tvoje vprašanje sami sebi: »Ali res živim?« A ni zanimivo, koliko prostora si namenila svojemu ljubimcu. Pa nam to analiziranje, kakšen je nekdo drug prav nič ne pomaga, da bi bili bliže sebi. Živi svoje življenje, daj vse od sebe, koliko centimetrov pod kožo mu boš zlezla, je njegova stvar. Uživaj z njim brez analiziranja, brez fige v žepu. Uživaj v življenju! Z njim ali brez njega!



Iz svojih ran lahko postavimo kvečjemu spomenike naše moči! Svetilnike, ki nam kažejo pot naprej. Zidove gradijo slabiči in se za njimi skrivajo. To pa ni prijetno slišati, kajne? Zaupanje in ranljivost sta velika moč! Pravzaprav edina moč. Imam občutek, da boš razumela. Vse dobro!

