Zvezdanina modrost: Ti mlatiš svojo ženo in se ti ne prižge iskra vesti

Živijo, Zvezdana!



Moj problem je seks. Ker bi seksal nonstop. Sem poročen in imam dva otroka, 8 in 10 let. Ženo imam lepo, tudi ona se rada daje dol, ampak pravi, da sem jaz še bolj nor od nje. Hvala bogu, da zaradi dobrega videza dobim še kaj postrani. Prijavljen sem na par internetnih profilov in tako najdem kakšne seksulje, da se dajemo dol... Pojma nimaš, kako je ženska lahko pohotna! Veliko hodim tudi ven s prijatelji in iščem kandidatke, mlade bejbe so čisto nore, potegnejo mi ga kar na veceju. Prijatelji so ljubosumni name, vsi bi radi tako na veliko seksali, pa nimajo jajc... Jaz jih kar zagrabim tam spodaj in jim začnem govoriti grde besede, pa je! No, do zadnjič. Žena je brskala po mojem telefonu in našla dopisovanje z ženskami, vse je našla, tudi hude svinjarije. Naredila je sceno, tako je bila histerična, da sem jo mahnil in je šla celo na urgenco. In me prijavila policiji, kot da sem neki grobijan. Kolikor vem, je v Italiji z zakonom prepovedano gledati tuje telefone in tam ne bi dobil kazni, da sem jo mahnil. Ampak to še ni vse. Hoče se ločiti, dela scene, da je za znoreti. Tako me je izmučila, da sem zadnjič prvič v življenju odpovedal pri eni krasni babi. Sem ji povedal, da je kriva žena, pa se je samo smejala... Zdaj pa res ne vem, kaj naj naredim. Seksu se ne nameravam odreči, ni pogoja! Ne bi pa se rad ločil. Dom je le dom. Ti praviš – 'bodi to, kar si'. Ampak jaz to, kar sem, ne smem biti! Kako bi lahko prepričal ženo, da ostane z mano in mi pusti, da seksam naokoli?



Jernej



Dragi Jernej!



Ne bi te rada srečala v življenju. Iskreno ti povem, da mi je tvoje pismo odvratno, in vse kozlarije, o katerih pišeš. Bodi to, kar si, ja! Ampak ne vsiljuj svojega načina življenja nikomur. Dvomim, da boš našel žensko z enakim seksualnim apetitom, kot ga imaš ti. Ampak ni izključeno. Lepo se bosta dogovorila, da skačeta čez plot in se dajala dol kot nora, dneve in noči. S tem nimam problema, vse je stvar dogovora.



Da obstaja zasvojenost s seksom, si verjetno že slišal? No, če pa nisi, ti jaz povem. Gre za kar težko odvisnost in zadeva je po svoje resna. Odvisnost vedno kaže na človekove notranje globoke poškodbe. A preteči mora veliko solza in izgub, da se odvisnik zave svoje odvisnosti, potem pa se mora zgoditi veliko tragedij in grdih stvari, da se odloči in kaj spremeni. Pomisli na alkoholike... A ti o tem ne razmišljaš. Ti celo mlatiš svojo ženo in se ti ne prižge niti iskra vesti, da mogoče delaš nekaj zelo narobe.



To, kako ti razumeš svojo družino, je zame nesprejemljivo. Niti stavka nisi napisal o otrocih, kakšni so, kako jih vzgajaš, če si sploh kaj doma. Glede na dejavnosti, ki si jih opisal, mislim, da z njimi nimaš kaj dosti stika. Niti pomisliti si ne upam, kaj doživljajo zdaj, ko se prepirata, ločujeta, kaj vse slišijo in vidijo.



Da pa tepeš svojo ženo, ker je brskala po telefonu in razkrila tvoje laži in blef, je... Nimam besed! To delajo slabiči. Ko nimajo argumentov, rečejo, da je baba tako histerično kričala, da so jo morali mahniti, da je dala mir. Kako si drzneš dvigniti roko nad šibkejšega?! Kdo ti daje to pravico?! Tvoja kratka pamet in vedno stoječi organ? Ki je tudi vse, kar premoreš. To, Jernej, še zdaleč ni dovolj, da te naredi pravega moškega. Tvoja žena je ravnala prav, da te je prijavila, kolikor vem, boš moral mastno plačati ali boš šel v zapor. Tam baje s tistimi, ki tepejo ženske in otroke, zaporniki zelo slabo ravnajo.



Žal mi je, da sem tako groba. Žal mi je, da nisi v svojem pismu niti enkrat podvomil o svojih dejanjih. Žal mi je, da si moj stavek 'bodi to, kar si' razlagaš tako sprijeno. 'Bodi to, kar si' še ne pomeni, da imaš pravico kogarkoli siliti v to, da te sprejme takšnega, kot si.



Vem tudi, da se obojega, da si odvisnik in slabič, lahko otreseš in rešiš. To pomeni, da se ustaviš, poiščeš pomoč in najdeš vzroke, globoko skrite rane, ki te delajo tako neobčutljivega do sebi ljubih ljudi.



Vem tudi, da seks ni samo praznjenje in potrjevanje, da je ljubljenje res lepo potovanje dvojine. A zanjo, za dvojino, moraš biti zrel, odgovoren in samozavesten moški. Svetujem ti, da sprejmeš ločitev, se opravičiš ženi in otrokom za cirkus, ki si se ga šel v njihovem življenju, in zaživiš sam – natanko tako, kot ti ugaja. Tako boš naredil še najmanj škode.



Kar pa se tiče italijanskih zakonov... Ah, res ni lepo stikati in brskati po tujih telefonih, življenjih in lahko v Italiji nisi kriv, če te žena dobi na laži na tak način. V dobrem zakonu tako ali tako ni laži, kjer pa so, je bolje, da ga ni. Zakona namreč. Preprosto!

