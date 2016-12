Zvezdanina modrost: Slišim za sramotne honorarje

Zvezdana!



Veš, česa ne razumem? Tebe! Imaš se za pogumno in praviš, da odstiraš tabuje. Berem in gledam, pa ne morem verjeti. Kar tiho si.



No, da ti povem, moj fant je igralec. Tako da sem dobro seznanjena z vašimi internimi zgodbami. Pravzaprav sem ogorčena, koliko klientelizma je v vaših vrstah, kako niste igralci skoraj nikoli solidarni in lahko pometajo z vami kot s cunjo. Direktorji gledališč so mali bogovi, da o režiserjih, ki izbirajo vedno ene in iste igralce, niti ne govorim. Mladi igralci so danes dobesedno 'kanonfuter' in vi starejši kar mirno gledate ta masaker. Ste sicer v istem zosu, eni pri koritu venomer igrajo, drugi, pozabljeni ali etiketirani kot slabši, pa nosijo pladnje po odru. Tudi ti nisi zasedena, kot bi se pričakovalo in ti tudi pritiče. Pa si kar tiho! Si tako kot, slišim, drugi starejši igralci vrgla puško v koruzo in čakaš samo še na penzijo? Moj fant se sprehaja po vsej Sloveniji in priložnostno igra zdaj tu, zdaj tam. Ne glede na to, da že ima nagrado, so njegovi honorarji tako nizki, da brez mene ne bi zmogel. No, to pa le ni prav, da akademski igralec ne more živeti od svojega dela!



Boš upala odgovoriti? Drezniti v sveti gral naše kulture?!



Ernesta

Draga Ernesta!



Upala? Pravzaprav niti ne! Nekako se mi ne zdi higienično! Ker pa gre za tvojega fanta, mladega igralca, bom poskusila. Biti objektivna. Ne gre za pogum. Gre za to, da sem se že zdavnaj odločila, da usodo vzamem v svoje roke in se ne pomilujem, če se mi godi krivica.



Res je, kar praviš, status umetnika se katastrofalno znižuje. V vseh pogledih. Opeva se kapitalistični model, kjer smo umetniki na prostem trgu prepuščeni na milost in nemilost tistih, ki nas najemajo. V redne službe igralcev ne zaposlujejo več, danes obstaja samo še pogodbeno delo, ki je bilo včasih redkost. Res je, igralci nikoli, ampak res nikoli, ne gledamo na uro, ko delamo. Če pa se že kdaj najde kdo (z družino ali drugimi obveznostmi), ki ima pripombe na delovni čas, ga sami med sabo utišamo... Ker moramo biti pridni. Sicer nas v naslednjem projektu ne bo! Ker smo posvečeni umetnosti in dajanju. Za vlogo, dobro in glavno, smo igralci pripravljeni biti tiho vse življenje. Da se ne boš komu, ki deli vloge, zameril. Niso pa vsi igralci vedno tiho. Tu pa tam se najde kdo, ki je na tej vrednostni lestvici tako visoko, da se mu ni treba bati, da bo ostal brez vlog. In se oglasi. In je trn v peti komu ali njim!



Na to, kaj in katere vloge bi radi igrali, že od nekdaj nimamo vpliva. Kaj lahko starejši igralci (ki smo vzgojeni v pridnost) naredimo, da bi pomagali mlajšim? V tem kolesju neoliberalizma pravzaprav nič! Kultura, gledališče je nekaj, kar se ne potrebuje NUJNO.



Slišim za sramotne honorarje, slišim, da akademsko izobražene igralce silijo (ker zanje ne najdejo vloge), da prodajajo vstopnice po gledališčih, vodijo šolske skupine po naših svetih prostorih in šolarjem razlagajo teater. Vem, da večina slovenskih gledališč nima natančnih letnih načrtov, ki bi nam že na začetku sezone razkrili, v katerih projektih sodelujemo, ocenjeni smo po subjektivni oceni svojih direktorjev, in če ne igraš v vsaj dveh predstavah (kar seveda ni odvisno od igralca), te čaka nizka ocena, ki vpliva na višino tvoje plače... Za vsem tem baje stoji ministrstvo za kulturo! In država, ki ji je malo mar za umetnost, in večina ljudstva, ki ga umetnost in kultura več kot očitno na zanimata. Tako pravijo! Majhna Slovenija si svoje kulture ne bi smela krojiti po vzoru velikih držav. Po turbo kapitalistično. In prav imaš, srce me boli, ko gledam to divjanje. Čeprav tudi drugi mladi fakultetno izobraženi ljudje ne morejo opravljati svojih poklicev in službe po starem in vsepovsod izginjajo.



Res je, da bi bilo dobro tisto peščico svojih umetnikov varovati, da jim njihovega umetniškega navdiha ne bi diktirala denar in skrb za vsakdanji kruhek. Bilo bi dobro in ostali bi visoko na kulturnem zemljevidu sveta. Kjer trenutno smo!



Ko pa pišem ves ta diplomatski odgovor, ti povem kar naravnost, da se mi samoobtoževanje in obtoževanje na splošno gabita! Ker smo igralci resnično v veliki meri odvisni od okusa ljudi, ki v tistem trenutku vodijo gledališča, od tistih, ki varno v zavetju drug drugega dogovorjenega okusa odločajo o naših igralskih življenjih, se je s tem pač treba sprijazniti! Zares pa zavihati rokave in najti svoj prostor pod soncem. Velikih in dobrih vlog je v resnici veliko! Mogoče ne v jasno začrtani uspešni karieri, kot si jo tvoj ljubi predstavlja. Mogoče bo našel povsem drugačen izraz in izpovedno moč, mogoče niti ne v gledališču, mogoče pri filmu, na radiu, v alternativi, na televiziji, mogoče v pisanju... Ko je človek ustvarjalec, je to vedno in povsod. Tega ti nihče ne more vzeti ali ubiti!



In če me že izzivaš, jaz sama s svojim delom sem najboljši dokaz za to. Sem tudi jokala, priznam. Nikoli pa nisem vrgla puške v koruzo, haha! Naj posluša klic in se ves čas zaveda, da je vse skupaj samo – igra!

