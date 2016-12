Zvezdanina modrost: S tvojim fantom ni nič narobe, problem je v tebi

Živjo, Zvezdana!



Stara sem 20 let in živim s fantom. Študenta sva in zelo ga ljubim, nora sem nanj, pa se razhajava... Dve leti sva že skupaj in vse je bilo pravljično. Spoznala sva se na morju, potem pa skoraj dve leti živela na poti med dvema slovenskima mestoma, do letos, ko sva najela stanovanje in zaživela skupaj. Moj fant je lep in dekleta ga kar oblegajo. Lansko poletje, ko sem bila s starši na morju, ga je ena napadla in se je menda dve uri ukvarjal z njo in ji razlagal, da je vezan. Tega mi ni takoj povedal, šele čez pol leta sem izvedela. Takrat mi je počil film in iz samozavestnega dekleta sem se začela spreminjati v ljubosumno in cagavo punco. Sprla sva se, jaz sem kričala, da ni odkrit, ga spraševala, zakaj mi ni takoj povedal, vse skupaj sem dojela kot laž. Govoril mi je, da se mu ni zdelo pomembno za naju, jaz pa vem, da je nekaj bilo, če ne, bi mi povedal. Od takrat deklet v njegovi bližini ne prenesem več in postanem histerična, če se s katero ukvarja več kot pet minut. Zdaj, ko sva živela skupaj, je cele dneve delal, on je iz revne družine in si mora zaslužiti za najemnino in izlete, kamor me rad pelje. Domov je prihajal utrujen in meni se je spet trgalo. Potem sem mu pogledala v telefon in videla, da si dopisuje z neko sošolko, kdaj se vidita. Previdno sem ga vprašala, če si s kom dopisuje, pa je rekel, da ne. Zdaj se mi je spet utrgalo od te njegove laži. Napodila sem ga iz stanovanja, zdaj pa jočem in si ga želim nazaj. Res imava veliko ljubezen. Ampak jaz sem kljub temu nesrečna z njim! Kaj naj naredim?



Silvija!



Se ti zdim vzgojiteljica iz otroškega vrtca?



Odgovarjam ti samo zato, ker te bodo stvari, ki se bodo bleščale v časopisu in si mi jih pisala v svetem prepričanju, da je s tvojim fantom nekaj narobe, mogoče le spodbudile, da boš podvomila o njih. Ker ni s tvojim fantom nič narobe, je pa on v tebi prebudil nekaj, kar ti zna dolgoročno škoditi in ubiti vajino ljubezen.



Čeprav si ljubka in pametna, očitno še nisi zrela za pravo razmerje. Ker v ljubezenskem razmerju ni prostora samo zate in za tvoje potrebe. Prava ljubezen ne pogojuje, prava ljubezen ne dvomi, prava ljubezen zaupa. Kolikor razumem, ti je tvoj fant zvest in pridno dela cele dneve in še študira zraven. Rada se imata, spletel ti je gnezdece, v katerem uživaš, vozi te v hotele in na potovanja, očitno sega čez svoje finančne zmožnosti, samo da bi te osrečil kot princesko. Ne dvomim, mislim, da je s tabo srečen, sicer bi jo verjetno pocvirnal že pri prvem vajinem velikem poku. In zakaj za vraga bi ti moral poročati o nekem zanj nepomembnem dogodku? Če je presodil, da to za vaju ni pomembno (da ga je neko dekle osvajalo), mu moraš pač verjeti. Da je ni odpikal na hitro, govori samo o tem, da ni grob in primitiven fant. Če te ne bi imel rad, bi se tisti večer končal drugače, verjemi. Tudi če ti v drugo ni povedal, da si piše, če ti ni povedal 'po pravici', bi se o tem njegovem ravnanju kazalo pogovoriti, ne pa pakirati in se pošiljati v tri krasne. Zelo si mlada in se odzivaš impulzivno, čustva ti zamegljujejo pogled na širšo resnico, in kot večina žensk, bi ti rada rešila zadevo tisti trenutek. Mogoče bi iz pogovora, ne obtoževanja, izvedela razloge, da ti nekih stvari ne pove. Glede na to, da si napisala, kako si ljubosumna, pa sklepam, da ti ne pove, da ne bi imel cirkusov s tabo in te nehote prizadel.



Pravzaprav najpomembnejše vprašanje tvojega pisma naslavlja tebe samo. Kaj se je zgodilo v tebi, da kar naenkrat ne zaupaš, da se ti zdi tekmica vsako dekle, s katerim se tvoj fant pogovarja? Zakaj misliš, da bi te lahko kar tako zamenjal? Od kod ta tvoja nesamozavest?



Otročja se mi tudi zdiš, ko cepetaš in zahtevaš življenje po pravilih, po prav in ne prav, ki si si jih ti zamislila. Dva človeka v zvezi postavita svoja pravila, vsak iz svojih predispozicij in izkušenj. Ja, res je, lahko je nekaj laž, nekaj, kar zamolčiš, vendar je v tem še cela mavrica razumevanja. Vse je odvisno od kota, s katerega gledaš svoje življenje. Preigraj paleto laži, od tiste spodbudne, ko mama reče otroku v letalu, da ni nevarno, pa dobro ve, da lahko vsak hip strmoglavijo, do tiste, ko se mama, ki vstopa v koncentracijsko taborišče z otrokom, zavitim v štruco pod pazduho, zlaže vojakom, da je to cula (sama sem igrala to igro v gledališču), od takih do drugačnih laži.



Vse je v zaupanju, in če je resno in globoko, potem človeku ob sebi prepustiš presojo, kdaj in kaj ti bo povedal. Človek, ki te ljubi in spoštuje, ne bo naredil ničesar takega, kar bi te bolelo in žalostilo. To je osnova zaupanja. Sicer pa ima laž kratke noge, slej ko prej pride na dan. Da se v razmerju lahko zgodi marsikaj in da je vse življenje ena sama sprememba in ni nič za vedno, pa je tudi osnovna življenjska resnica.



Karkoli boš že naredila, zazri se vase! V tebi tiči problem! Tako kot vedno se je treba najprej zazreti vase. Bodi hvaležna za to življenjsko lekcijo.



Kar objela bi te!

