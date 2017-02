Zvezdanina modrost: To pisanje je eno navadno 'kurjenje' drug drugega

Zvezdana!



Malo me je strah, da me kdo spozna. Saj veš, kako ljudje uživajo, če gre komu slabo. Z možem sva srednjih let, dobro situirana. On je obrtnik, jaz sem ostala doma z otrokoma. Trudim se imeti lep zakon. Začelo se je pred časom, ko je moj mož sprejel delo v drugem kraju. Najela ga je ženska, ker njen mož dela v tujini. Vse je bilo normalno, dokler nisem nekega dne med običajnimi e-sporočili delovne narave zagledala njenega pozdrava v smislu, kako ga pogreša in kako je dober človek. Jasno, da me je začelo zanimati, kdo je in za kaj gre. Potem sem brala, da mu pošilja glasbo, ki jo bo, če jo bo poslušal, najbolje opisala. »Nisem tako hladna, kot se delam,« je napisala. Sledilo je vabilo na večerjo pa jutranje sporočilo, da jo dež dela žalostno in da nujno potrebuje kavo z njim. 'Just ring my bell' je bilo naslednje e-pismo. Potem sva neko jutro celo skupaj z možem brala SMS, ki mu ga je poslala po telefonu, da ga ima rada, ker ji pomaga. Možu je postalo nerodno in je začel skrivati telefon in zaklenil računalnik. Zatrdil je, da nima ničesar z njo. Da ne bi izpadla ljubosumna, sem se zadrževala in povabila njo, njenega moža in otroka celo k nam na večerjo. Vse mi je smrdelo. Ko sem naslednje jutro spet ujela e-sporočilo, da ga ima rada, mi je počil film in sem ji pisala, da vem in da naj da mir, sicer bom povedala njenemu možu. Odpisala je, da ni nič res, da ljubi moža in da njen mož vse ve. In da me njen mož opozarja, da je branje tuje e-pošte nezakonito. Zdi se mi, da se hočejo delati norca iz mene. In nisem prepričana, da njen mož res ve. Moj se dela francoza! Kaj naj naredim?



Še to, napisala mi je, da je takšna konverzacija v Evropi normalna.



Simona



Draga Simona,



veš kaj? Tudi če ves svet ve, zakaj pa je to sploh pomembno? Ker bi uživali? Draga moja, uživali bi samo tisti, ki skrivajo lastni 'drek'. Ti pa v nobenem primeru niso vredni tvoje pozornosti.



Zelo, zelo žalostno vlogo v tej slabi komediji igra tvoj mož. Ali laže ali ne, presodi sama. Bolj kot njegova laž je naravnost grozljivo nepošten njegov odnos do tebe in vajinega zakona. Tvoj mož, ki je videl tvojo stisko, ni ukrepal in te zaščitil. Ni te slišal. Celo nasprotno, zaklenil je računalnik, da vse skupaj še bolj smrdi. Odpravil te je s stavkom, da si vse skupaj domišljaš. Kaj pa ji je on odpisoval?



No, če mene vprašaš, taka konverzacija dveh sodelavcev ni običajna, da ne napišem normalna. Očitno tudi jaz ne spadam med evropske svetovljane. To pisanje je eno navadno 'kurjenje' drug drugega. Če sta dotična ženska in njen mož to polikala in nalila čez glazuro 'midva si zaupava', pač ne zmoreta biti v svojem strahu pred izgubo drug drugega sočutna vsaj do tebe. Ampak res ne moreš pričakovati, da boš igrala kakršnokoli vlogo v tem trikotniku.



Predvsem ti priporočam, da se v tej godlji osredotočiš nase, svoje občutke in narediš red v svojem zakonu. Zanj boš potrebovala vso moč in ljubezen, ki ju premoreš. Ker je šlo zaupanje v maloro, in ti se tega sploh ne vprašaš. Zakon in odnos z možem naj bosta tvoj fokus. Kar se pa tiče pregledovanja partnerjeve e-pošte in telefonskih sporočil, ima 'Evropejec' prav. Tega se ne dela, je nezakonito. A statistika kaže, da se zaradi virtualnega sveta, ki obvladuje naša življenja, ločuje veliko ljudi. Predvsem pa je to tvoje 'štefnanje' po moževem računalniku zelo alarmantno zate. Ker govori o tvoji samopodobi. Tvoja negotovost ti kaže, da si nesamozavestna. Pa da si radovedna. Veš, če dobro premislim, bi bila jaz tudi in vsak normalen človek, če bi mi en stavek mimogrede dal misliti.



Jaz sem bila nekoč zelo nesrečna zaradi tega. Potem pa sem si en dan rekla, da naj gre vse skupaj v... Ne bom se obremenjevala, pregledovala in preverjala. Ne bom se poniževala. Gledala bom, kaj se dogaja, pozorno bom opazovala sebe in partnerja. Ker laž ima kratke noge in resnica vedno pride na dan. Vedno. Če jo seveda hočemo videti. Vem samo, da ljudje, ki si zaupajo, ne zaklepajo računalnika in ne skrivajo telefonov. Skrbno tudi negujejo zaupanje dveh in ga ne izpostavljajo dvomljivi konverzaciji. Pika.



To povej možu, če te bo hotel slišati. Če ne, če te bo še naprej žalil s stališčem, da si domišljaš, potem... Ah, potem se boš morala odločiti sama. Veš, draga moja, če se vedeš kot služkinja s svojim možem, ne moreš pričakovati, da bo on s tabo ravnal kot s kraljico. Kralj svoje kraljice ne izda, ne ponižuje. Kralj je moški, ki izjemno dobro loči, kaj je vredno in kaj ne. Ki ljubi kraljevsko. Če se boš vedla do moža kot mama, ki vse razume, boš imela doma razvajenega sina, ne moža. Dojil se bo na vsaki 'joški', ki se bo primajala mimo. In takih dojenčkov je veliko. Ha, ha, upam, da kdo ne bo užaljen. Resnica boli. Če se boš pogovorila s svojim možem kot kraljica, bo to čisto druga pesem. Ampak ne kot kraljica iz risanke. Kot prva kraljica v srcu. Glede na to, da imaš še veliko dela do takrat, ko ti bo uspelo postati prava kraljica, pa lahko upoštevaš nasvet moje starejše prijateljice. Uči se od ženske, ki se zabava s tvojim možem. Njej je svojega moža očitno uspelo prav lepo pospraviti v okvirje.

»Preberite več v Suzy, naši novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite na brezplačno številko 080 11 99.«