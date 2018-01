Zvezdanina modrost: Nora je tvoja potrpežljivost

Draga Zvezdana!



Tresem se, vsa sem v šoku. Pravkar sem našla možev telefon in prebrala njegova sporočila. Celo ljubezensko korespondenco sem našla z žensko, ki jo poznam. Kako se dogovarjata za sestanke, kako se ljubita, kakšno lepo rit ima ... Moj mož ji piše, da jo ljubi, takih SMS-ov ni meni poslal že leta. Ženska je poročena, ne posebno lepa, malce čudna in ekscentrična v obnašanju. Nekoč sem nekaj začutila in ji naravnost rekla, da se nočem družiti z njo, pa je naredila cel cirkus, da se mi vse skupaj samo dozdeva. Oba sva stara 52 let, otroci so odšli, mislila sem, da se bova končno umirila, da bova starost dočakala skupaj. Skupaj ne spiva že pol leta in nič ne kaže, da bi si me želel. Da bo mera polna, si moj mož dopisuje še z dvema bivšima sodelavkama, s katerima, se mi zdi, je imel nekoč razmerje. Nimam kam, vse, kar imava, je skupno stanovanje. On cele dneve dela, jaz tudi, ko je doma, je tečen in v glavnem spi na kavču. Na trenutke se objameva in začutim neko toplino, večino časa pa hodiva drug mimo drugega. Res sem žalostna. Berem in berem stavek, ki ga je napisala ta ženska mojemu možu: »Pravkar sem videla tvojo hčerko, najraje bi jo objela in ji rekla, da ljubim njenega očeta!« Ženska je poročena, njen mož je, ko sem ji rekla, da vem, da ima razmerje z mojim možem, rekel, da bi me v Evropi zaprli, če bi vdrla v možev telefon. Kako bi sicer vedela za varanje, če ne bi 'štefnala' in pregledovala njegove telefonske pošte? Noro se počutim, do konca razvrednoteno in nikoli ljubljeno. Kaj naj naredim?



Štefka



Ljuba Štefka!

Noro je tvoje pismo in nora je tvoja potrpežljivost. Kako te razumem! Mislim pa, da je čas, da se zbereš, spokaš kufre in za vedno odideš iz življenja moškega, ki ne zna drugega kot varati. Seznam razmerij in ljubic, ki mi ga opisuješ, je dolg, predolg za eno življenje. Niti objavila ga nisem, ker se tudi meni upira! O njem ne bom izgubljala besed, ni vreden. Oziroma je vreden klicaja, da tak moški ne bi smel imeti družine, ne bi smel imeti otrok, ne bi smel s svojim življenjskim slogom onesrečevati ljudi, ki ga ljubijo. To se ne dela. Ker mnogo preveč ljudi okoli njega boli. Vera v razmerje, v ljubezen, je sveta. Lahko si zamislim tvoje otroke, ki so vse to gledali. Otroška, čista duša si želi, da bi se oče in mama imela rada, potrebujejo to varnost. Če je nimajo, so zaznamovani do konca življenja. Niti predstavljam si ne, koliko škode je naredilo vajino razmerje njim! Draga moja, odgovornost je tudi na tvoji strani. Že mnogo let se greš razmerje, v katerem si podrejena moškemu, ki te zanemarja, vara in laže. Verjamem, da se nisi mogla soočiti s tem, da je tvoj princ na belem konju samo čisto navaden prevarant, nesposoben prave bližine in intimnosti. Mogoče je celo fenomenalen manipulator, pa ste se vsi ob njem počutili noro, da se vam meša, ne njemu! Kakorkoli, prevzeti boš morala odgovornost. Nobene moči ne bi imel, če bi ti enostavno rekla NE. Če ne zmoreš reči NE, pač ne zmoreš, sprejmi to njegovo življenje, pomiri se s tem in živi, kot živita zdaj. Ne boš ne prva ne zadnja, ki boš tako živela. Verjetno je kar udobno, niti ne tako naporno, sploh če se odlociš, da ne boš več pregledovala njegove telefonske pošte in ne boš vedela NIČ. Česar ne veš, ne boli, kajne? Tistega sranja, da se ne sme pregledovati partnerjeve telefonske in e-korespondence, pa ne poslušaj! To je namreč zelo pomembno pri ločitvi - kje, na čigavi strani je krivda. Seveda ni lepo, vljudno in normalno, da štefnaš po pošti svojega dragega. Če je zveza zaupanja polna, srečna, izpopolnjujoča, tega verjetno noben normalen človek ne počne. To počne bolestno ljubosumen človek ali človek, ki je popolnoma izgubil zaupanje, samozaupanje in vero vase. To je pravzaprav dobro merilo zaupanja med dvema. Jaz imam vse kode za telefon in e-mail odprte, dostopne vsem domačim. Kakor hitro eden izmed partnerjev zapre dostop do vseh teh 'orodij', se ti lahko svita, da ima nekaj za bregom. Mene vedno zanima, zakaj ljudje, ki varajo, skrivajo svoje početje pred svetom in sabo. Kaj to pripoveduje o njih? Radi bi sedeli na dveh stolih hkrati, kajne? Imeli družino, partnerja, ki ga lahko varajo, mu lažejo in je v njihovih očeh podrejen. Podrejen z lažjo. To ni nobena moč! To je lisičja, podrepna filozofija ljudi, ki ne zmorejo. Ki ne zmorejo iskrenih poljubov, objemov, iskrenih stavkov ljubezni in pripadnosti. Pravzaprav bi jih morali razumeti in jih učiti ljubezni. To si verjetno počela ti. Zaman, zaman, zaman, draga moja. To je tvoj mož prinesel s sabo iz otroštva, tam se je naučil ljubiti, tam je bil ranjen, tam se je naučil lagati. To je prinesel v vajin zakon in vidva sta nadaljevala ta uničujoči ples nevrednosti, življenje brez ljubezni. Koliko so kontaminirani tvoji otroci, boš kmalu videla, ko bodo oni ustvarjali svoje zveze. Jaz ti ne morem pomagati. Lahko ti pomaga kakšen psihoterapevt, da boš raumela, zakaj pri takih primerih gre. Nerada, ampak tokrat ti svetujem, da odideš iz razmerja, ki te je tolklo toliko časa, in si daš možnost, da kje, kdaj srečaš moškega, ki te bo zares ljubil. In ti njega. Sicer pa je ljubiti mogoče tisoč stvari na svetu in ne obstaja samo partnerska ljubezen.

Ne žaluj, ker tukaj ni ničesar, kar bi bilo vredno žalovanja. Za lažjo vendar ne boš jokala, kajne?



Objem.

»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«