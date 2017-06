Zvezdanina modrost: Najbolje, da izstopiš iz te španovije

Draga Zvezdana!



Sem povprečna ženska, a imam velike ideale, velike življenjske načrte in na mnogih področjih sem uspešna. Imam sicer za en drek moža – no, nisem se dobro izrazila, on je čudovit, le najino razmerje je v k...., zapisano v novodobnem duhu. Pa sem se vdala v usodo. Sicer razmišljam o odhodu, a prave rešitve še nisem našla. Ker je tako čudovit, mi tudi zelo rad svetuje. Prav on mi je svetoval, naj se ne grem tega, kar ti bom opisala. Imam prijateljico in skupaj sva ustanovili podjetje. Že dolgo sva prijateljici in velikokrat me je zvlekla iz hudih situacij. Večkrat sva se pogovarjali o ženskem prijateljstvu in si prisegli, da se nama 'po kurje' ne bo zgodilo. Da ne bova tekmovali, da ne bova ljubosumni druga na drugo, da bova do konca iskreni. V najinem prijateljstvu sem sicer videla razpoke, ampak vanje nisem rinila, zdele so se mi človeške. Ko sva ustanovili podjetje in se dogovorili, kaj bo katera delala, nekaterih nalog nisem dobro razumela, a nisem komplicirala. Kar naenkrat pa se je začelo. To ni dobro, tega nisi naredila, padla je v neko 'frko' in bila vsa panična. Jaz sem seveda zaradi slabe vesti začela obtoževati sebe, da se res nisem dovolj potrudila, in v tem duhu sva se oddaljevali druga od druge. Potem se je odločila, da potegne v najin projekt še tretjega partnerja, česar nisem dojela vse do zdaj, ko si delimo zaslužek na tri dele, da o tem, da ta partner, ki ima v lasti denar, seveda ne izplačuje honorarja za delo, niti ne govorim. Projekt je zelo uspešen, podjetje odlično deluje, midve pa sva na dveh bregovih – jaz brez denarja, mož se mi smeji, prijateljica ničesar ne razume. Kaj naj?



Silvana



Draga Silvana!



V tvojem pismu kar kričijo stavki: »Videla sem, pa nisem rinila v to, čutila sem, pa nisem hotela komplicirati, razmerje je v razsulu, pa bom že...« Kdaj se pa ti misliš postaviti na svoje noge in reči jasen NE vsakomur, ki se dela norca iz tebe? Ki te ne spoštuje! Kot da tičiš v nekih razmerjih in boš tam za vedno. Če že hočeš odgovor, ti lahko povem, da imaš veliko dela. Dela na sebi, naj zveni še tako oguljeno. Tvoja prijateljica in mož nista TVOJA človeka. Vsak ima svojo zgodbo in povezavo s tabo, toda zelo nespoštljivo in površno, torej se z njima ne boš ukvarjala. Lahko rečem samo, da je tvoj mož pokvarjen človek, ki je zavohal svojo vrsto in te opozoril samo zato, ker je predvideval izzid, ne ker te tako zelo ljubi. To je njegova zgodba in mu jo vrni. Tvoja prijateljica je nezrela oseba, ki lahko v trenutku pozabi, kar se je dogovorila s tabo, in gre tja, kjer ima večjo korist, ali pa je le površna. Kakorkoli že, velja enako, to je njena zgodba in ji jo samo vrni. Drugih ne moremo spreminjati, prepričevanje prepričanega pa je tako ali tako neumno.



Če si uspešna, lahko s to žalostno zgodbo prijateljstva mirno živiš naprej in jo pozabiš. Iz nje se lahko naučiš, da je dober in jasen dogovor temelj vsega, projektov in odnosov, a tak dogovor lahko sprejmejo le odgovorni ljudje. Da na podlagi zaupanja in prijateljstva ustanoviš in uspešno pelješ podjetje, pa je dokaj redek pojav, povezan z že opisano zrelostjo. Zato obstajajo pogodbe. Črno na belem napisani dogovori, ki vključujejo popis večine potencialnih konfliktnih situacij.



Najbolje, da izstopiš iz te španovije in pozabiš na zasluženi denar. Veliko razočaranja si boš prihranila. No, tako bi storila jaz. Zaslužek lahko enačiš z veliko učno lekcijo. Očitno nimaš jajc, da bi jasno podala svoje stališče in razjasnila položaj, ko je še pravi čas. Zvestoba sebi ti narekuje, da se poslušaš, ne pa da si zmišljuješ sto in en izgovor, da bo vse v redu. Ker ni. Nikoli. Svojo intuicijo si porinila v zadnji plan, a je prišla na dan še bolj strašna in obilnejša. Povrhu se zdaj valjaš po bednem občutku nevrednosti, prezrtosti, površnosti, izdajstva. Vse to zabriši v smeti, pogumno vzemi metlo v roke in dvigni preprogo. Ni se ti treba z vsemi spreti, ne opravičevati ali razlagati, samo pometi jih iz življenja. Zahvali se vsem (tudi možu) za odlično lekcijo in stopi iz vloge žrtve. Tako delajo zmagovalci – in ti si tukaj moralna zmagovalka.



Moram ti nekaj priznati. Tudi jaz se še opečem pri sklepanju dogovorov in poslov. Vzame mi manj energije, da na koncu izvisim, kot da ves čas tuhtam, kaj vse bi šlo lahko narobe. No, tudi jaz si izmišljujem opravičila, ker ne zmorem, res pa je, da me zdaj, ko sem to ozavestila, tudi manj 'nategujejo' in se manj sekiram. Ampak jaz sem pogumna. Si tudi ti? Odvrzi iluzije in se spopadi z resnico. Strah, ki te hromi, da ji ne slediš, je votel in živi globoko v tebi. Brez pomoči ga boš težko izbezala. Vsak dan začni s pohvalo, kaj vse dobrega znaš in veš, zgradi boljšo samopodobo.



Sem velika zagovornica sestrstva in solidarnosti. S tega stališča me tvoja zgodba žalosti. Želim si, da ženske med sabo pletemo prava prijateljstva, ki prenesejo vse pritiske in zavržejo predsodke, da se prijateljstvo uniči, če ga mešaš s poslom in denarjem. Denar je le papir. Lakomnost in pogoltnost sta tisti, ki mu dajeta negativno moč. To pa sta obe človeški lastnosti. Poleg strahu sta ti dve lastnosti odigrali glavni vlogi v tvoji zgodbi. Ker ti z njimi nimaš nič, samo spusti...



Zdaj imaš tudi priložnost videti, kako se bo razvijala tvoja prijateljica, ob strani ji stoj z ljubeznijo, a na daljavo. Pot nazaj naj si pridobi, kot ve in zna. Mogoče tudi nikoli.



Če se ti mož v tej situaciji smeji, pa čim prej pobegni iz te zveze. Resno mislim!



Vse dobro.

