Zvezdanina modrost: Na naslednjem ovinku te bo čakala ista šola

Draga Zvezdana!



Sem izobražena ženska srednjih let. Veliko berem in se izobražujem na področju duhovnosti, hodim na delavnice, jogo... Na pot duhovnosti me je odpeljal nesrečen, nazadovoljiv odnos z možem, njegovo nenehno nerganje, skoki čez plot. Ob njem se počutim majhno, neumno, zavrženo. Vem, da po duhovnem kodeksu ne smem napisati, da je slab oče, ampak meni pri tem vsa duhovnost ne pomaga. Slab oče je in pika. Neodgovoren, slab zgled, nezanesljiv. Duhovno se hočem obnašati do njega, sem potrpežljiva, tolerantna, za nazaj sem mu vse odpustila. A kaj, ko vedno znova dela iste stvari – in se vrtiva začaranem krogu. Duhovnost pravi, naj bom jaz sprememba, ki si jo želim. Jaz sem se spremenila, ne jezim se več, sprejemam, kar je, četudi težko. Dneve začenjam z nasmehom, smehljam se mu. A glej, ne vrača mi nasmeha. Ničesar mi ne vrača, sploh. Vse prevare sem mu odpustila, vendar me nobena duhovnost ne nauči, kako naj jih pozabim. Ne morem razumeti, kaj išče tam zunaj. Jaz se trudim, da bi bila idealna žena, seksi, lepa, dobra kuharica, dobra gospodinja, hodim v službo, prinašam denar. Vabim ga v gledališče, v kino, na prireditve, pa se mu ne da. Da pa se mu hoditi s svojo družbo v gostilne, na športne aktivnosti, izlete. Nikoli me ne povabi zraven. Sama s sabo sem, s svojimi prijateljicami, z duhovnimi delavnicami. Nazadnje sem za ene delavnice plačala 3000 evrov, pa doma ni sprememb. Tudi z otroki je enako. Komaj ga prenašajo. Naj se ločim? Naj še naprej hodim na delavnice? Ali se bom kdaj premaknila z mesta, kjer sem obtičala?



Vera



Vera, ljuba moja Vera!



Hvala za zaupanje. Ampak naj ti takoj prepovem dajati komurkoli 3000 evrov, da bi te naučil biti srečno. Te norosti ne ponavljaj.

Duhovnost je danes tržna niša, ki jo mnogi s pridom izkoriščajo. Težko mi je ob misli, da se človeška nesreča izkorišča na tako nizkoten način. Ko berem vabila na delavnice, seminarje in podobna srečanja, se naježim ob tistih, ki nam obljubljajo, da bomo naslednji dan novi, drugačni. Ki nam obljubljajo rezultate takoj. Brez dela, angažiranja, globokega razumevanja.

Sama sem bila delavnici karmične diagnostike na otoku Ižu, pri Marjanu Ogorevcu. Ni nam obljubljal čudežev, smo se pa lahko v enem tednu veliko naučili. O sebi. Zame je že dejstvo, da sem sedem dni posvetila samo sebi, veliko bogastvo. Za ves teden dela na sebi, kjer smo dobili nekaj nadvse dragocenih nasvetov za življenje in tudi nekaj orodij, kako se lotevati težav, sem odštela okrog 130 evrov. Plus bivanje in hrana. To je neka razumna meja, meni sprejemljiva. Sicer pa je cena relativna. Za Katie Byron bi bila pripravljena dati še enkrat toliko, za eno samo srečanje. Od tu dalje pa pri meni ne gre! Za zdaj.



Bistveno je, da se na delavnicah in seminarjih res kaj naučiš in da se zavedaš, da si na koncu vseh učenj sam! Ti si edini, ki si opolnomočen, da kaj spremeniš. Nihče drug.

Spomnim se, da sem po Marjanovi šoli slišala pripombe posameznikov, da jim šola ni nič pomagala. Da jim je še slabše. To se mi zdi neumno in sebično. Nerazumno. Hkrati pa razumem človekovo željo, da bi se nekega jutra zbudil popolnoma svež, resetiran, v novo življenje. Ampak v tem življenju to ne gre. In tak človek je zgrešil bistvo duhovnega učenja. Dobivamo samo orodja. Znanja. Informacije. Vse drugo, in to je najtežje, moramo narediti sami. Jaz sem po Marjanovi šoli naredila napredek, droben korak, čez nekaj časa pa spet majhen premik. Trajalo je 2 leti, da sem res razumela, da sem na poti sama, in še nekaj časa, da sem razumela, da moram res globoko vase, da lahko delam premike. Še vedno sem na poti. In zelo, zelo dobro razumem čas, ko človek nič ne razume in so vse skupaj samo besede. Pa ko se ti zdi, da že razumeš, a še vedno cepetaš na mestu. Vmes se pridno učiš, govoriš stavke, ponavljaš kot papiga, v realnem življenju pa pogrneš skoraj pri vsaki težavi... Vse skupaj delaš in govoriš s figo v žepu!



Vsakega duhovnega učitelja, mojstra, bioterapevta, maserja... Vse preveri! Pozanimaj se o referencah, poglej tudi, ali tisto, kar predava, res živi? Izbiraj znanja, ki se jih lahko naučiš in ki te ne delajo odvisne od drugih. Z energijami se ni za igrati. Ne dopuščaj vsakomur, ki sladko govori, da vstopi vate. V tvoje biopolje. Sama sem zelo odprta in sem te vplive tudi čutila. A dobro v meni, v kar tudi trdno verjamem, me ščiti. Marsikoga ne. Moja duhovnost dosledno sledi reku 'Bodi sprememba, ki si jo želiš', vsakokrat, ko se zalotim, da tega stavka ne živim zares in da delujem s figo v žepu, na izpitu padem. Iz zavestnega, čuječega tudi vem, kdaj in zakaj! Tvoja sprememba ne deluje, ker hodiš po poti, ki bi še vedno rada spremenila drugega. Hodi po poti k sebi. V popolnem zaupanju življenju. Vsako pričakovanje je pot stran. Odnosi niso kupoprodajna pogodba. Svojemu možu nisi odpustila. Izvrsten učitelj je. Ne stojiš mu zares ob strani. Še otroke si zvlekla v to vajino igro. V vsakem primeru boš enkrat pozabila. Prej, če ga boš zapustila. Na naslednjem ovinku te bo čakala ista šola. Odpusti, njemu in sebi. To je edina pot. Najtežja. Ko boš šla čez vse to, boš odgovor vedela sama, brez mene!

Ker si iskrena, si že na pravi poti.



Moj poklon, moj objem!



Zvezdana