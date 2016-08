Zvezdanina modrost: Moški niste tolažniki

Pišem ti, ker slišim, da na veliko podpiraš ženske. Ne poznam te, ne vem, če veš, da nam je moškim včasih z vami in vašimi novodobnimi sranji zares težko.



Rad bi imel mir! Pa da bi se vedelo, kaj, kdaj in kdo. Imam družino, lepo ženo, dva otroka, stara 9 in 13 let, smo srednje premožni in jaz, kot vidiš, sem zelo 'odprt' moški.



Pri vzgoji nimam nobene besede, kar prebere moja žena, tisti trenutek velja, ko sreča koga, ki ji pove nove pristope, se vzgoja spremeni. In tako v nedogled. Enkrat čisto vse razume in se z mulci pogovarja, drugič vpije nanje in postavlja meje. Jaz pridem v poštev samo, ko ji zrastejo čez glavo in moram nastopiti s silo in avtoriteto, ki je itak nimam. Ker ko hočem kaj postaviti na svoje mesto, mi kar pred njimi začne razlagati, da ničesar ne razumem in jim delam travme.



Poskušam ji slediti, biti idealen moški, urejam vse, kar si želi, skrbim za tehnične stvari, popravljam pipe, potem pa pride in mi med popravljanjem vtičnice začne razlagati svoje težave v službi, da se mi hoče zmešati... Pa kaj bi rada od mene, da jočem z njo, ko ima menstruacijo, in zraven sestavljam avion zanjo?



Povem ti, da me prime, da bi se ločil! Si našel eno navadno, neumno žensko in imel mir. Da bi lahko bil, kar sem. Navaden moški. Ta tvoj 'imejmo se rade' dela škodo, da veš!



Janez



Ljubi Janez!



Vesela sem tvojega pisma, res. Ker si neskončno želim, da se začnemo pogovarjati med sabo in se slišati. Vem, da stavek »človek mora imeti rad najprej sebe« lahko naredi tudi škodo. Ker se ga ne sme izrabljati, ker se ga mora razumeti globoko in odgovorno. Prosim, razumi in malce postoj. Ženske ta trenutek doživljamo renesanso in hkrati eno največjih učnih ur po stoletjih, ko smo bile podrejene. In priznam, izgubljamo se, prevzemamo moško načelo in spet nismo srečne. Imeti rad sebe pomeni spoznati sebe v vseh, svetlih in temnih odtenkih, do konca iskreno in pogumno, se sprejeti in sprejeti tudi odgovornost za svoje življnje. Ta stavek pokaži svoji ljubi ženi in se pogovarjajta o tem. Imeti rad sebe ne pomeni, da slišiš samo svoje želje in potrebe. Imeti rad sebe ne pomeni, da imaš samo ti prav. V pravi ljubezni do sebe NI prostora za PRAV ali NE PRAV. Ljubezen do sebe in posledično ljubezen do vseh je velika odgovornost. Imeti je treba pogum in moč, da se iskreno odpreš svetu in si 'privoščiš' učenje, ki mu tvoj ego nasprotuje. Torej se moramo ženske soočiti tudi s svojimi manj odličnimi lastnostmi, kot je na primer, da rade in hitro padamo pod tuje vplive, da hrepenimo in živimo v iluzijah, ki so pravzaprav izjemno škodljive za nas in druge.



Dragi Janez, kadar ženska ni v sebi, kadar se svoje globoke ženskosti ne zaveda in ni čuječa, dela stvari, kot jih dela tvoja žena. Verjetno je v obilici dela in ambicijah imeti popolno družino, zato ne zna in ne zmore slišati. Globoko v sebi si želi, da ji snameš z ramen pretežko breme, da je odgovorna za vse, čeprav tega od nje ne pričakujete ne ti ne otroci ne nihče drug.



Vedno bolj se nagibam k ugotovitvi, da je za srečno zvezo dveh najpomembnejše spoštovanje. Spoštovanje je tista vrednota, ki te naredi za poslušalca. V življenju na splošno. In hvaležnost. Ti dve vrednoti sta sestavni del ljubezni. Do sebe, do vseh in vsega okoli sebe.



Tokrat vaju ne pošiljam k strokovnjakom. Pošiljam vaju za 10 dni na samotni otok, da najdeta bližino in se iskreno, brez strahu pogovorita o vajinem življenju. Da ji poveš, da pač ne zmoreš popravljati pipe in ji biti tolažnik. Ker moški niste tolažniki, moški rešujete težave konkretno in se popolnoma izgubite v ženskih solzah. Prepustita se drug drugemu in si zaupajta. Verjemi ji, da ni sposobna biti mehka in topla na prvi dan menstruacije. Ne zmore, ne zato, ker noče, narava je močnejša in narekuje, da ji je takrat treba dati mir in jo sprejeti v vsej ljubezni.



Zaupaj sebi in njej in ne vrzi puške v koruzo. Tisto, kar se moraš v življenju naučiti od ženske, boš našel v vsaki naslednji ženski. Učna ura ti nikakor ne uide. Vajina zveza ni tako bolna, da v njej ne bi našel vsega najlepšega, kar te še čaka. In tudi najtežjega.



Zaupaj. Zaupanje, samo to nam preostane, ko smo na razpotjih.



In še nekaj. Si navaden moški. Ampak tudi moški napredujete, kajne. Z malo truda in razumevanja lahko postaneš odličen navaden moški.



Vse dobro.



Zvezdana Mlakar

