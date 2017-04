Zvezdanina modrost: Kar se je zgodilo tebi, zlomi marsikoga

Draga Zvezdana!



Moja življenjska zgodba je nora. Huda. Imam prizadetega otroka, trajno, za vedno. Ko se je moja punčka rodila in so mi povedali, kaj je narobe z njo, je nisem hotela videti eno leto. Medtem sem se zdravila na psihiatriji, ker se mi je utrgalo. Nimam besed, da bi ti opisala svojo stisko. Po enem letu sem postala odvisnica od zdravil, vendar sem si toliko opomogla, da so me izpustili iz bolnišnice. Potem se je začel drugi pekel. Zapustil me je partner, preselila sem se nazaj domov, kjer so me starši in okolica obsojali, ker sem se odpovedala otroku. Vedno bolj sem tonila, dobivala več zdravil in zaradi slabe vesti zahtevala otroka nazaj, naj mi jo dajo v domačo oskrbo. Res so mi jo dali, jaz pa sem, vsa slinasta od zdravil, medlela nad svojim invalidnim otrokom, ki je samo kričal. Osem let je trajala tortura, bila sem v norišnici, otroka so mi dokončno vzeli. Potem sem se našla v nekem društvu, zelo versko obarvanem, kjer so me s hudo disciplino, tekom, natančnim urnikom potegnili od zdravil. Vodja te skupine ima nas, članice, za svoje ljubice, glavna je njegova žena, ki jo moramo tudi ubogati. Zdaj se mi je razkadila megla v glavi, sposobna sem videti svoje življenje in stisko, pa tudi rešitve. Ampak ne morem iz te skupnosti. Pravijo mi, da če bom šla, se mi bo ponovilo enako. Rada bi si uredila življenje in videla svojo hčerko. Kaj pa zdaj?



Suzy



Draga Suzy!



Ščipam se v lica, ker ne morem verjeti. Kaj naj ti svetujem, da te ne spravim v položaj, ki mu ne boš kos. Ne zaradi tega, ker ne zmoreš. Starši so umrli, nimaš kam, si brez službe... Na cesto?



Upam, da ta tvoja skupnost ni tako zaprta, da ne moreš ven, da se lahko vsaj svobodno giblješ. Ker potem vzemi pot pod noge in poišči center za pomoč, mogoče se posvetuj kar po telefonu... Ali mi pošlji naslov, da jaz najdem koga, ki ti lahko pomaga. Čeprav, kdo ti lahko kar tako, 'iz lufta', kot rečemo, pomaga? Če ti svetujem, da greš na policijo in jih prijaviš, si spet socialni primer, izgubila boš varnost, ki jo tako potrebuješ, in spet nismo naredili ničesar dobrega. Po tehtnem premisleku ti svetujem, da ostaneš, kjer si, še nekaj časa. Poskušaj jih prepričati, da bi si rada našla delo. Če ti uspe, si na konju, ker boš lahko razširila svoje družabne stike. Medtem pa jačaj sebe. Če se ti je uspelo rešiti tablet, če poznaš disciplino, ki te dela čilo, če si se rešila krivde, ker nisi zmogla, ti bo uspelo. Pomembno je, da se spogledaš s svojim življenjem in v svojih dejanjih ne vidiš sebe kot nemočnega slabiča. Kar se je zgodilo tebi, zlomi marsikoga. Predvsem tistega, ki nima dobre samopodobe in ki ni podprt z ljubeznijo do sebe. Tega, da si rodila angela, takrat nisi vedela. Nemočnega, prizadetega otroka doživljamo kot kazen. Res je, da od nas zahteva veliko odpovedovanja in žrtvovanja, vendar prinaša tudi neverjetno lepe darove ljubezni, spoštovanja in občudovanja življenja. Oni nam pridejo pokazat, kaj je to brezpogojna ljubezen. In po njej vsi hrepenimo. Hočem ti povedati, naj te ne bo strah drugačnosti hčerke. Vse to premišljuj, medtem ko čakaš svojo priložnost, da se odlepiš od te skupnosti. Bolj si boš predstavljala svoje bodoče življenje, bolj boš pripravljena nanj. Vsak dan si odvrti film, kako bo. Kako boš šla v službo, kako boš živela, kaj boš jedla, kaj si boš kupila za obleči, kje boš živela. Če ti uspe v službi, pri delu, ker verjetno prave službe ne boš našla tako zlahka, deluj, da najdeš krog ljudi, ki ti bodo pomagali z dobrimi idejami. Svetujem ti, da se obrneš na Barbko Špruk, ki je glede bolezni opremljena z lastnimi izkušnjami. Šele potem išči pomoč pri socialni službi in potem bo to tudi pravi čas, da to svojo 'bolno' skupnost prijaviš na policijo. Vate so namreč vsadili globok vzorec odvisnosti, da sama ne boš zmogla, in nikar ga ne podcenjuj! Vsak dan si čestitaj, da se ti je uspelo izvleči iz brezna psihotikov. To je uspelo tebi in nikomur drugemu. Skupnost ti je stala ob strani na začetku, opravila pa si sama. Bodi jim hvaležna za to, nisi jim pa nič dolžna. Ker mislim, da si jim s spolnimi uslugami bogato poplačala svoj račun.



Očitno si zelo močna, bolj, kot si predstavljaš, in si dobila krvavo lekcijo življenja samo zato, da se zaveš svoje moči in vrednosti. Vsakokrat, ko te bo kaj hotelo vreči s tvoje osi, si preberi ta moj stavek. Preberi knjigo Mitje Duha Tek za življenjem. Lahko se obrneš tudi nanj... Barbka in Mitja sta bila na dnu, tako da ti lahko svetujeta iz prve roke... Mogoče mnogo bolje kot jaz, ki me vse boli od tvojega pisma. Drži se!

