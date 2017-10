Zvezdanina modrost: Kaj se zgodi z nami, da začnemo kričati in žaliti?

Zvezdana, pišem ti čisto iz sebe. Pravkar sem imela en težek pogovor z dvema meni ljubima človekoma. Sploh ne vem, kaj mi je bilo, enega izmed njiju sem žalila, kričala nanj, kar utrgalo se mi je. Ko zdaj razmišljam, kaj mi je bilo, da sem se tako raztreščila, ne razumem. Nič takega mi ni rekel, ves čas je obvladovan, miren, z mano govori z argumenti. Jaz pa čutim manipulacijo. Čutim. Nimam dokaza. Tudi zelo dobro vem, da s kričanjem nisem rešila ničesar. Niti ne vem, ali je užaljen. Kaj se zgodi z nami, da začnemo kričati in žaliti? Ali se lahko naučimo tehnik, da se nam kaj takega ne bi zgodilo? Kako lahko spoznam resnico, kdo ima kaj 'zadaj', za besedami? So moji občutki pravi? Jim lahko zaupam? Vem, bolj v zraku ti opisujem situacijo. Ampak, ali je pomemben konkreten pogovor ali to, da sem bila žaljiva? Jaz, ki sem dober človek!

Bilo je tako, nadrla me je tašča, popolnoma noro, abotno, brez veze. Nekaj sem mrmrala v brado, nisem se hotela spustiti v boj z njo. Ker je stara, ker je bolna. Potem pa sem na njenega sina, mojega moža, zlila totalno vse, kar se mi je nabralo. On je bil miren, argumentiran ... In me je odpeljal v čisto druge vode. Zmanipuliral me je.

Kaj naj? Kako naj se obvladam?

Amelija

***

Draga Amelija,

ne vem, ali te prav razumem. Ti bi bolj teoretičen odgovor? Ali se človek lahko nauči obvladovati svoje občutke? Ja, se. To nam gre celo zelo dobro. Mogoče celo predobro. Skrivati in se pretvarjati, da je z nami vse v redu, to pogosto kar uspešno počnemo. V tvojem primeru je celo dobro, da si se malo izkričala. Bila si jezna in užaljena. S tem ni nič narobe. Mnogi obvladajo jezo tako dobro, da jo skrijejo pod žalost. In ko se to zgodi, ko žalost, ki je dovoljeno čustvo, prelije in zabetonira jezo pod sebe, ah, potem se tega niti ne zavedamo več in nas čaka veliko dela, da jo spet izkopljemo.

Če se ti zgodi, da počiš in se izlije iz tebe, si pač odpusti. Saj si samo človek. Drugo pa so žalitve. Hm, to pa pomeni marsikaj. Bom moralizirala? Ne. Rečem lahko samo, da skozi žaljivke, ki si jih izrekla, lahko vidiš sebe. To je tvoja osebna izkaznica. To si ti.

Kadar me kdo pohvali, z izbranimi srčnimi besedami, se vedno radostna zahvalim s stavkom: »Dragi moj, draga moja, tvoje pohvale največ govorijo o tebi. Človek, ki vidi toliko lepega, si ti! Hvala!«

Torej je tvoja edina naloga, da spoznaš sebe, svojo resnico, da odpustiš sebi, drugim in se spoprimeš z vzroki, ki so te odpeljali od sebe!

Obratno velja isto. Kar je, je! Tudi to je treba pregrizniti, si odpustiti. Valjati se v 'dreku' lastne krivde je še bolj toksično. Pojdi v spominu nazaj, v tiste žaljivke in pri vsaki postoj. Rekla si: »Ti si pamž, razvajen pamž, ki se nikoli nič ne odloči! Copata!«

Obrni besede. Naj veljajo zate! Ne veljajo? No, tukaj se začne pravo delo na sebi. Odkrito. Jasno. Pogumno. Ko si jih slišala od tašče, si bila tiho. Zakaj? Ker je stara? Ker je bolna? To ji še vedno ne daje pravice, da grdo govori s tabo. Veliko starejših ljudi izrablja našo naučeno vljudnost in govorijo, kar jim pade na pamet. Kaj je vzrok, da se 70 let star človek začne obnašati, kot da je najpametnejši na svetu, da sodi druga življenja, maltretira svojce v izsiljevanju pozornosti, čustveno izsiljuje ... Pravzaprav ne vem ... Ali pa vem, razumem, sprejmem in ne sodim. Tvoja tašča je bolna, začetek demence? Pravzaprav si se modro odločila. Da nisi šla v konfrontacijo. Zakaj pa si potem napadla svojega moža, ker te ni branil pred njegovo mamo, to pa je malce čudno.

Veš, da je moževa mama bolna, demenca je težka in zakomplicirana bolezen. Tvojemu možu in tebi je jasno, da jo pač morata sprejeti takšno, kakršna je. Od kod se je naenkrat vzelo tvoje pričakovanje, da bi on moral nekaj urediti? Da bi jo on moral utišati! Kdo je zdaj tukaj dementen, njegova mama ali ti ali kar obe skupaj?

Oprosti. Tako neposredna sem, da bi razumela. Vzrok je, draga moja, v tebi. Ti ga moraš najti. Kolikokrat moram še zapisati, da v partnerstvu nima nobenega smisla kazati prsta na drugega? Ti bodi odgovorna, ti se odloči zase. Naj napišem še bolj konkretno: »Jaz sem razvajen pamž. Jaz prelagam odgovornost na drugega, da ureja stvari zase. Jaz se odločam, jaz sem odgovorna.« Vzrok je tvoj zakon. V njem hudo škriplje. Naši partnerji so vedno naši največji učitelji.

Sprašuješ me, ali lahko zaupaš svojemu občutku, da nekdo manipulira s tabo? Glede na to, kaj si napisala, bi jaz rekla, da morda niti ne. Naši občutki so vseeno občutki. So resnični. So pa plod naših izkušenj in vzorcev iz otroštva. To drži kot pribito.

Če živiš v razmerju, kjer ves čas čutiš podtalno manipulacijo, potem moraš ugotoviti, zakaj se sploh greš tak odnos. Tu znotraj nastaja tvoja napetost in v tem grmu tiči vzrok, da si se spustila iz vajeti in se obnašala skoraj noro. Ljudje v strahu, da se bo kaj spremenilo, pometamo pod preprogo marsikaj.

Velikokrat se spomnim, na sicer do žensk žaljiv stavek (ko ženska histerizira in joče, na videz brez vzroka), da je mož ne 'servisira' dobro. Na pamet to pomeni, da se ne ukvarja z njo dovolj v postelji. Kar je pravzaprav resnica! Ampak ne v seksualnem smislu, temveč v smislu, da nekdo (moški ali ženska) v razmerju ne dobi dovolj pozornosti.

Iz nas slej kot prej privre jeza, če ne živimo v harmoniji s seboj. Če ne čutimo primarne povezanosti s sabo, ljubezni do sebe. Torej je tvoja edina naloga, da spoznaš sebe, svojo resnico, da odpustiš sebi, drugim in se spoprimeš z vzroki, ki so te odpeljali od sebe.

Srečno!

Pa preberi knjigo dr. Veronike Podgoršek Ljubezen na terapiji.