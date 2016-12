Zvezdanina modrost: Jaz bi ti rekla, da si kontrolfrik

Spoštovana Zvezdana!



Sem mama in žena, imam dve hčerki, stari 8 in 11 let, smo povprečna družina. Nikoli ti ne bi pisala, saj sama prav dobro vem veliko stvari, pa mi je mož namignil, naj za hec vprašam še tebe.



Pri nas doma je red in delam vse, da bi bili idealna družina. Mož mi sledi, kolikor pač zmore, imava probleme, ampak majhne in obvladljive. Hčerki sta pridni, imata natančen urnik dejavnosti, televizijo in računalnik si morata zaslužiti, da lahko čez vikend po pol ure delata na računalniku. Imamo razpored delovnih obveznosti v gospodinjstvu in tedenske pogovore. Nadzorujem, s kom se družita, kaj delata v šoli. Zadnjič sem se zataknila z eno izmed učiteljic, ki se je z otroki malce preveč svobodno pogovarjala. Rekla sem ji, da sem jaz odgovorna za svojega otroka in da je trenutno moja last in jaz odločam, kaj je dobro zanjo in kaj ne. Pri nas je ljubezen najvišja vrednota poleg dela. Pri vsem tem pa ima hči težave s sošolci in občasno moči posteljo, tako da žal odpadejo vse ekskurzije in vsi izleti s tujci.



No, zdaj mi pa povej, zakaj! Fizični vzrok smo našle, mož pa pravi, da tiči drugje, ker se ta napaka nikakor ne neha.



Hvala za mnenje!



Slavica

Draga Slavica!



Berem in berem tvoje pismo in ne vem. Nimam dobrega občutka, nimam in nimam. Da me boš vzela športno, da boš za hec vzela moj odgovor, me veseli, ker ne bo prijeten. In tudi zares mislim, da v tebi ne bo premaknil ničesar.



Ker ti VSE veš!



Jaz bi ti rekla, da si kontrolfrik in bi se nasmejala. Malo manj se smejem ob grozljivem stavku, da si ti lastnica svoje hčerke, no, vidva z možem. Kakšna lastnica neki?! Lastnica življenja, drobnega in nemočnega? Imaš kvečjemu neverjetno čast, da ti je zaupano mlado življenje, da ga varuješ v mejah normale in s svojo 'nesnago' ne posegaš vanj.



Biti mama je poslanstvo! In ne glede na to, v kaj verjameš, ali da so si otroci izbrali tebe ali ti njih, da je to samo fizično nadaljevanje vrste ali nadgradnja tvoje ljubezni, ne glede na verovanje je to naloga, ki te kliče, da pogledaš v svoje globine.



V resnici nisi TI učitelj, temveč tvoj otrok! Prihaja čist iz tvojega izvira in edina tvoja naloga je, da ostajaš v 'izviru', da skrbiš za pretočnost in bistrost svoje vode. Ribica bo zaplavala in ga zapustila, ko bo zrela. In vse, kar se bo nanjo nalepilo v tvojem izviru, je tvoja skrb in odgovornost. A za bistrost svoje vode ne moreš skrbeti samo z glavo! Povezava z izvorom deluje samo, ko si sama kot mama zares zaupaš odpreti oči v njej. Saj vsi vemo, kako je plavati pod vodo z odprtimi očmi. Motno je in bojiš se odpreti oči na široko. Poskusi kdaj čisto fizično. Šele ko se ne bojiš, ko umiriš svoj srčni utrip, ko se prepustiš, se tvoj pogled zbistri. Lahko gledaš in vidiš! Zato je tako pomembno zaupati. Najprej sebi, da si dovolj pogumen in dovolj ponižen, da razumeš zares. Da brezmejno zaupaš v svoj izvir. Da zaupaš svoji vodi, svojim ribam in ribicam, da bodo zaplavale, izplavale... Navsezadnje tudi zastalim tolmunom svojih bolečin. Kdaj pa kdaj bo tudi kakšna druge vrste riba priplavala do njih in jih zbistrila. Za zaupanje potrebuješ čisto ljubezen! In mama, ki je čista ljubezen, zato zaupa in ve, da je prav ljubezen največ, kar lahko da svojemu otroku.



Ljubezen pa je pogumna in vidi tudi v padcih vse najlepše. Ljubezen je zunaj pravil dogovorjenega sveta in je polna 'napak', ljubezni ne zanima resnica ali neresnica, ljubezen ni sodnik. Je najvišja vrednota, je v vsakem trenutku tu, da nas objame in nam šepeta, da smo doma.



Če se mama ljubezni ne zaveda, ne zaupa svojemu izviru, ne zaupa sebi, ne zaupa življenju, ne zaupa svojemu otroku, ne zaupa ljudem.



Zato nikar rojevati otrok v kalno vodo. Oprosti mi, če se mi zdi ves tvoj 'projekt' družine lažen. Oprosti. Tvoja hčerka ti je s svojo stisko, nočnim mokrenjem postelje, nastavila ogledalo.



Če zmoreš, se poglej vanj!



To je vse, kar lahko rečem.

