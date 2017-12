Zvezdanina modrost: Izgubljata na celi črti kot človeka

Spoštovani!



Običajno nimam navade pisati takole, ampak tokrat moram. S partnerjem sva skupaj celo večnost in imava dva otroka. Vse sem že prestala. Od udarcev, varanja in verbalnega nasilja. Zakaj nisem odšla? Velikokrat sem že razmišljala o tem, pa si vedno rečeš 'zaradi otrok'. In potem zaradi otrok vztrajaš v razmerju, ki to ni več. Potem pa je tu še drugi problem, da sem zaposlena samo za določen čas. Pred približno štirimi meseci sem skočila v razmerje s prijateljem. Nepričakovano. In še vedno traja. Tudi on ima partnerico, s katero pričakujeta otroka. Včasih se počutim umazano. Ker po navadi nisem taka. Ne vem, postala sem čisto drug človek. Kadar sem z njim, se mi zdi, da sem v drugem svetu, kjer ni skrbi, samo jaz in on. Začela sem opažati napake na partnerju, ki so bile seveda že prej, a so postale zdaj izrazitejše. Najino spolno življenje ni bog ve kaj. Me pa moti, ko se predajava strastem, da me niti enkrat ne pogleda v oči, ampak gleda stran ali ima glavo zakopano v vzglavnik. Počutim se, kot da me ima za dekle za potešitev, ne za življenjsko partnerico. Zavedam se, da sem zabredla globoko v težave. In imam občutek, da sem se zaljubila v prijatelja. Čeprav oba veva, da ne moreva biti skupaj, imava drug drugega rada. V življenju mi ni bilo postlano z rožicami. Danes je spet eden tistih težkih dni, ko se počutim ničvredno in umazano. Umazano, ker vem, da ni prav niti do mojega partnerja niti do prijateljeve partnerice. In zopet gledam na to, kaj bodo drugi rekli, hkrati pa pozabljam na svojo srečo. Srečo, ki sem jo odkrila s prijateljem. Res ima veliko in zlato srce. In šele potem se zavedaš, koliko ti pomeni nežnost, en dotik. Samo en dotik dlani mi pomeni vse na svetu. In ko ti reče, da bom vedno v njegovem srcu in da me ima rad. Res ne vem, mogoče je to ljubezen?



Smilja

Draga moja!



Ljubezen nima nobene zveze z vprašanji, kaj je prav in kaj ne. Ljubezen ne prinaša niti enega takega dneva, kot ga doživljaš. Je moški tvojega življenja človek, ki laže, se pretvarja in pričakuje z drugo žensko otroka? Je moški tvojega življenja človek, ki s tabo pričakuje otroka in skrivaj govori drugi ženski, da jo ima rad in da bo vedno v njegovem srcu? Kakšen človek je tvoj moški, ki iz tvojega objema odide k drugi, svoji noseči ženski? Tukaj oba, ti in tvoj prijatelj, izgubljata na celi črti kot človeka. In zato se počutiš slabo. Vredna pa si mnogo več, mnogo boljšega partnerja si zaslužiš in ne neke utvare. Moški, ki te je vreden, pravi moški, bi te objel in odnesel tebe in tvoje otroke v novo življenje brez strahu. Ti si zadovoljna z majhnim? Ki te gleda v oči? Seks ni ljubezen. Lahko je tudi, ampak v svoji biti ni. Tako sestradano, zanemarjeno bitje, kot si ti, je res lahko ujeti in zadovoljiti. Veš, nič ni narobe, da se ti vse to dogaja. Pravzaprav je odlično. Spoznavaš sebe, svoje želje, sanje, kdo v resnici si. Ker pod tvojo krotko, vdano naravo prebiva prava ženska. Ki hrepeni, ki si vzame, hoče naprej. Najprej se nauči ljubiti sebe. Ženske, ki se znajo imeti rade, znajo izbirati moške, s katerimi lahko razvijejo zdrav odnos. Tudi meni je prijateljica nekoč rekla, da dokler bom našla tisoč in en razlog (zaradi otrok, stanovanja), da ne morem oditi, tudi ne bom odšla. Ko je mera polna, vsak kolikor toliko zdrav človek odide. Če je treba, samo z vrečko. In zaupanjem, da se da vse urediti. Ko se je meni zgodil tak dan, podoben tvojemu, se nisem več spraševala. Kar odšla sem, samo z vrečko. Nisem vedela, kako bom preživela, jaz in otrok. Poslušaj videe Ane Bučević in se počasi in vztrajno uči ljubiti sebe. Treniraj disciplino duha, ne valjaj se po moževi postelji, če ti ni všeč. Ne delaj ničesar, kar ti ni všeč. Valjaj se samo po eni postelji. Predvsem zaradi tega, da se ne boš počutila umazano. Vsak večer, dokler se boš šla te afere s prijateljem, se opraviči ženski, ki bi jo lahko ranila, njegovi noseči ženi. In njunemu otroku, ki prihaja na svet. In opraviči se sebi, ker ne zmoreš drugače. Lahko tudi poskusiš in se pogovoriš s prijateljem, če bi mogoče nehala lagati in bi vidva skupaj zaživela. Si to želiš? Prisluhni torej divji ženski v sebi, ki se hoče osvoboditi. Ki je ne brigajo drugi. Pa ne tako podrepno, skrivaj, ampak odkrito, jasno in pogumno. Niti sanja se ti ne, kako velika krila ti zrastejo, ko si pogumna, smela, samosvoja! Zase se boš morala boriti, delati in depresija ne bo prismrdela blizu, ker boš hodila naprej, k sebi, vase, zase. Koliko dobrega boš s temi koraki naredila svojim otrokom, sploh nisi pomislila, kajne? Zaradi njih prevzemi odgovornost, zrasti, bodi najboljša različica sebe. Si kdaj pomislila, kaj daješ njim, ko živiš v gnilem, mrtvem zakonu? Kaj jim s prevaro pripoveduješ (energijsko, seveda)?

Veš, tudi če ti je s prijateljem lepo, te tudi ta odnos (kot odnos z možem) uničuje. Uničuje tvoje samospoštovanje, jemlje ti moč, ker nisi površen človek. Ta ples štirih ranjenih ljudi prekini, ko boš dovolj močna. Prisluhni ženski, ki raste v tebi, močna, samostojna, zrela. Ne potrebuješ tujih objemov, najbolj potrebuješ objem sebe. Potem bodo prišli objemi, ki so te vredni. Za začetek te objemam jaz in mnoge ženske (in moški), ki to berejo in podobno zataknjeni ne verjamejo, da se vse da. In še nekaj, nisem rekla, da je tvoj odnos s prijateljem neresničen, je resničen, samo s figo v žepu. Zrela si, da poiščeš pomoč, predolgo se je nalagalo vate, da bi zmogla sama!



Velik in topel objem!

