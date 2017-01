Zvezdana Mlakar v kraljestvu opuncij in plaž

Uživala je v najeti hiški v bližini dobre prijateljice Savine Atai in užila vse čare čarobne Krete. Najbolj je uživala v odlični grški hrani in sadju, ki raste

povsod naokoli in se ga lahko do sitega naješ, navdušili so jo tudi do turistk zelo spoštljivi moški.

Priljubljena Zvezdana Mlakar si je na kmetiji v okolici Ljubljane v zadnjih letih ustvarila pravo kraljestvo narave, kjer z možem Zoranom Klemencem pridelata vse, kar potrebuje njuna družina. A ker je življenje igralke in TV-voditeljice, kmetice, vrtnarke, žene, mame in babice zelo intenzivno, si je letos privoščila nekaj neverjetnega – mesec počitnic v Grčiji. Vse svoje fante, moža in tri sinove, slednji so že odrasli in že na svojem, je lepo pustila doma in se, za spremembo, posvetila samo sebi in svojim prijateljicam. »Malo so bili presenečeni, a so bili kar modro tiho. Občutek imam, da so mi privoščili te počitnice. Res je šlo vse, kar je v tem mesecu zraslo na vrtu, k hudiču, a se nisem veliko obremenjevala s tem, saj sem se na Kreti naužila vse mogoče zelenjave in sadja,« se Zvezdana veselo spominja svojih počitnic v Grčiji.



En mesec samo zase



Vse skupaj se je že dlje cmarilo, saj jo je njena prijateljica Savina Atai, ki s svojim Giorgosom živi na največjem grškem otoku, venomer vabila, naj ju obišče. A Zvezdana nikoli ni našla časa, čeprav si je obiska vedno želela. Nato je Savina v bližini svojega doma našla hišo, ki se jo je dalo najeti po zelo ugodni ceni, a je ponudba veljala za kar pet mesecev. Zvezdana in njena prijateljica sta malo cincali, a potem sta se pogumno odločili za takšne počitnice. Sicer jima je ostalo odveč kar tri mesece časa, a sta kmalu našli dovolj prijateljev in znancev, da so zapolnili kapacitete. »Povratna letalska vozovnica me je stala 150, najem hiše za ves mesec pa 200 evrov. Bilo je čudovito, ves mesec sem imela čisto zase, Kreta je prekrasen otok, z neverjetno energijo. Res sem uživala in vse skupaj me je čisto prerodilo,« pripoveduje.



Čarobni otok



Zvezdana je na Kreti celo začela pisati knjigo, vendar je to raje opustila in se posvetila uživanju. Tudi skrbi za druge in prevzemanja iniciative se je kaj hitro odvadila. Ob svojih fantih v družini in ob življenju na kmetiji je pač navajena, da je treba vedno kaj početi, zato ji je Savina že takoj na začetku počitnic zabičala, naj se neha razdajati za druge in naj živi čisto zase. »Kreta ima posebno energijo in je zame čaroben otok. Zato se mi je takoj uspelo preklopiti iz ustaljenega življenja na počitnice. Prebrala sem ogromno knjig, veliko razmišljala, prepotovali smo vso Kreto, veliko smo se družili, bili na čudovitih plažah, uživali na soncu, dobro jedli …«



Samo ene želje si ni mogla uresničiti v njenem počitniškem mesecu, in to je, da se ni naučila kuhati grških jedi. A se je že dogovorila, da bo drugo leto nekaj dni pomagala v kuhinji gostilne, ki jo vodi Savinin partner Giorgos. Parček živi v pravem raju, saj je njun dom sredi nasadov oljk, pašnikov, po katerih se pasejo ovce, vsepovsod je polno zelišč, sadnega drevja in zelenja.



Opuncije – kraljice svežine



Grška kuhinja je odlična, pripoveduje, predvsem zaradi svežine. Najedla se je ogromno paradižnika in solate pa bučk, kumar in druge zelenjave in sadja, napila se je sadnih in zelenjavnih smutijev, ki se jih da kupiti po zelo dostopnih cenah. »Ali kar zastonj! S prijateljico, ki je zbolela, sva šli v bolnišnico in tam je bilo na vrtu vse polno limon in pomaranč. Vprašala sem, ali lahko vzamem kakšen sadež, pa so nama rekli, naj vse pobereva, ker bo drugače vse zgnilo, ker ga je povsod ogromno. Nujno moram omeniti tudi izjemno okusne opuncije! To je kaktusov sadež, ki se ga dobi tudi v Sloveniji, a ena opuncija stane več kot en evro, na Kreti pa raste povsod naokoli. Te opuncije smo se dobro najedli, cele sklede smo nabrali, Giorgos pa nas je naučil, kako se jo olupi in očisti bodic. Menda je sadež poln mineralov pa še shujševalno deluje!«



Navdušile so jo tudi grške plaže, čeprav so najbolj znane in priljubljene spominjale na mravljišča. A na Kreti je vse polno divjih in samotnih kotičkov, kjer je Zvezdana še posebno uživala. Ker je bila v pretežno ženski družbi, jo povprašam, ali so imele kdaj težave z moškimi, vendar samo zamahne z roko: »Nikakor ne, me smo sicer vse zelo družabne, vendar nismo tam nič mrežile, kot se temu menda reče. Kretski moški so v tem pogledu fenomenalni, saj niso prav nič vsiljivi. Tam sem se kot ženska počutila zelo varno in spoštovano. Sem pa slišala, da moške drugod po Grčiji, včasih kar malo bolj mikajo turistke,« se smeji Zvezdana.