Zvest motorju za proletarce

Pred glavnim vhodom v Delovo hišo v Ljubljani je po navadi parkiran tudi motor MZ ETZ 250, letnik 1987, ki mu je videti, da ga lastnik uporablja. »Z njim pridem, kamor koli hočem, tako kot so ga včasih oglaševali,« pravi Tomaž Pahovnik, ki že vse življenje vozi MZ-je. To so motorji, ki so jih poleg znamke Jawa in ČZ lahko z dinarji kupili na takratnem jugoslovanskem trgu, saj so jih izdelovali v prijateljskih državah, Vzhodni Nemčiji in Češkoslovaški.



Čelada ni bila obvezna



»Kupil si lahko tudi kakšnega BMW, a so bili dragi, postopki, kako priti do njih, pa izjemno zapleteni,« se spominja Tomaž. Prvega MZ si je kupil že leta 1978, ko je prišel iz vojske. Bil je december in sneg, čelada še ni bila obvezna in v gumijastih škornjih je motor takoj, ko ga je kupil v Slovenijaavtu, peljal na tehnični pregled in ga registriral. V tistih časih ni bilo veliko motoristov, zanj pa je motor imel predvsem uporabno vrednost: z njim se je lahko poceni peljal kamor koli. In v kombinaciji s poljskim fiatom 126 – bolj znanim pejčkom – se je v danes nepredstavljivem času, ko so lahko vozniki izmenoma vozili avtomobile in motorje s parno ali neparno registrsko tablico, vozil vsak dan!



Prvega MZ je po dveh letih prodal in si kupil novejši model, pa potem spet, tako da je MZ ETZ 250 njegov četrti. Z novejšimi motorji je moč ostala ista, spreminjali pa so obliko in ETZ 250 dodali zavorni disk na sprednje kolo. »Zadnji model MZ, o katerem sem razmišljal, da bi si ga kupil, je imel že luč H4. Toda ker sem odlašal z nakupom, so jih nehali delati,« pravi Tomaž Pahovnik.



Motorji, ki jih je imel, ga niso nikoli pustili na cedilu, pravi: »Jawe so bile znane po tem, da so imele težave z elektriko. Pri MZ-jih pa je vse delovalo oziroma si lahko vse rešil s kompletom orodja, ki je bilo, kot je bilo v navadi pri motorjih in avtomobilih, priloženo. Še največ, kar se zgodi, je, da je motor zakašlja, pa zamenjam svečko, in spet normalno dela.«



Motorje, ki se jih spominjajo vsi, ki so odraščali v Jugoslaviji, so delali v Zschopauu, v Vzhodni Nemčiji, v podjetju Motorradwehr Zschopau. Podjetje izhaja iz tradicije današnjega Audija, saj je bilo ustanovljeno že leta 1906, leta 1923 pa so se preimenovali v DKW, ki so ga leta 1949 preselili v Ingolstadt v Zahodno Nemčijo.



Tudi na dirkah



V Zschopauu pa se je podjetje, ki je tam ostalo in je bilo v državni lasti, preimenovalo v IFA, kjer so naredili RT 125, prvi povojni motor. Prvega MZ pod znamko VEB Motorradwerk Zschopau oziroma MZ so izdelali leta 1956. Leta 1970 so jih naredili že milijon. Tovarna je bila s svojimi dvotaktnimi motorji vodilna v svetu in desetletja pomemben igralec v tekmovalnih krogih. Še posebno so se izkazali z modeli z 125-/150- in 250-kubičnimi motorji oziroma z različicami ES, ETS, TS in ETZ. Po poskusih z močnejšimi motorji, celo s 1000-kubičnimi, je podjetje prenehalo delovati leta 2013.



»Zame je motor najbolj pomemben zaradi uporabnosti,« pravi Tomaž Pahovnik o MZ, ki ga desetletja ni spreminjal in s katerim se vozi skoraj vse leto. Doma ga pusti, če je zunaj sneg. Včasih je z njim naredil od 20.000 do 25.000 kilometrov na leto, saj se je vozil vsak dan, pa tudi v Italijo po kavbojke in drugam po Evropi. Zdaj se kilometri, ki jih prevozi v enem letu, ustavijo pri 3000.



»MZ je bil vedno, tudi v času Jugoslavije, proletarski motor, saj smo bili z njim vedno v drugi vrsti. A je bilo takrat luštno z njim in je tudi zdaj,« pravi Tomaž Pahovnik o motorju, pri katerem ceni predvsem zanesljivost.