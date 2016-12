Zoe postaja dolgoprogaš

Francoska tovarna Renault je že oktobra na pariškem avtomobilskem salonu razkrila novi, zmogljivejši akumulator za električna vozila Z.E. 40. Ta je nastal v sodelovanju med Renaultovimi in inženirji LG Chem in je enakih dimezij kot dozdajšnji, a ima tako rekoč podvojeno zmogljivost – 41 kWh. Nedavno pa so predstavili še novega zoeja, ki navzven ni doživel sprememb, v njegovem drobovju pa so številne novosti – vključno z novim, zmogljivejšim akumulatorjem.



Očem skrite novosti



Glavne novosti zoeja Z.E. 40, kot so poimenovali model z zmogljivejšo baterijo, so skrite očem. Zanj so v Renaultu razvili elektromotor R90, ki je bil predstavljen že lani in razvije moč 68 kW in navor 225 Nm. Poleg tega je še vedno v ponudbi zoe z dozdajšnjim motorjem Q90. Potem je tu še omenjeni akumulator Z.E. 40, ki zmore uporabnih 41 kWh in je v primerjavi s standardnim 22-kilovatnim le 15 kilogramov težji. Večjo zmogljivost so dosegli tako, da ima akumulator povečano energijsko gostoto in s tem večjo zmogljivost shranjevanja energije. To so inženirji in elektrokemiki dosegli s kemijskim izboljšanjem celic in povečanjem količine aktivnih snovi. Baterijo lahko zaradi novega polnilnika caméléon napolnimo v 25 urah na običajni gospodinjski vtičnici, v 2 urah in 40 minutah pa na 22-kilovatni javni polnilni postaji. Pri Renaultu kupce zoeja opogumljajo, naj se opremijo z domačo polnilno postajo.



Zmogljivejši akumulator v zoeju naj bi zadoščal za doseg 400 kilometrov – na papirju. Kot so povedali predstavniki Renaulta, naj bi bil v realnih razmerah krajši, 300 kilometrov. To pa je za električni avtomobil že zanimiva razdalja in pomeni tudi širšo rabo – ne le za urbano vožnjo, ampak tudi za krajše izlete.



Zunanjost nespremenjena



Če so drobovje zoeja spremenili, pa so njegove zunanje poteze ostale nespremenjene, saj so Renaultovi tržni analitiki ugotovili, da je ljudem oblika všeč. So pa zato naredili nekaj kozmetičnih popravkov v notranjosti in uvedli novo, najvišjo raven opreme bose, ki se je pridružila obstoječima life in intens. Prinaša v najkakovostnejše usnje odete sedeže, napredni avdiosistem bose, ki je prilagojen zoeju – tudi z vidika porabe energije, ekskluzivno itrijevo sivo barvo, 3-stopenjsko ogrevanje sprednjih sedežev, če naštejemo le nekatere elemente.



Uporabna novost sta tudi aplikaciji Z.E. trip in Z.E. pass, ki po besedah Renaulta poenostavljata uporabo javnih polnilnih mest. Z.E. trip je vgrajena v multimedijsko napravo R-link in je namenjena iskanju polnilnih postaj, med drugim pokaže podatek o razpoložljivosti polnilnega mesta. Aplikacija že deluje v Nemčiji, počasi pa bo delovala tudi drugje. Z.E. pass, ki je razvita v sodelovanju z Boschem, pa omogoča plačevanje polnjenja na večini prepoznanih polnilnih mest po Evropi. Plačilo se izvede s pomočjo aplikacije za pametne telefone ali s plačilno kartico s tehnologijo RFID, ki jo dobimo pri pooblaščenem prodajalcu. Kdaj bosta aplikaciji na voljo na Slovenskem, je odvisno predvsem od upravljavcev polnilnih postaj.



Z najemnino ali brez nje



Slovenski kupci lahko novega zoeja že naročijo, pri čemer lahko izbirajo med obstoječim modelom najema baterije in njenim nakupom, kar avtomobil podraži za 8500 evrov. Če najemniki baterije nimajo skrbi glede morebitnih okvar, morajo kupci baterij računati na to, da je garancija zanjo osem let oziroma 160.000 prevoženih kilometrov, kar pač prej pride. Izkušnje iz tujine kažejo, da se večina še vedno odloča za najem baterije. Na Slovenskem bomo za osnovnega zoeja life z 22-kilovatno baterijo plačali od 20.900 evrov ob najemu baterije oziroma 29.490 evrov ob nakupu. Zmogljivejši zoe Z.E. 40 life pa bo stal 23.490 evrov v primeru najema baterije oziroma 31.990 evrov s kupljeno baterijo. Najemnina za novo zmogljivejšo baterijo je od 69 evrov na mesec naprej. Njena višina je odvisna od prevoženih kilometrov na leto – pri neomejeni kilometrini je najemnina 119 evrov na mesec.