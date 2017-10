Zobna nitka ne sodi v straniščno školjko

Večina se dobro zaveda, da se vlažnih robčkov, vate, palčk za ušesa in raznih drugih higienskih pripomočkov ne sme metati v straniščno školjko, saj zlahka pripeljejo do zamašitve odtokov.

Tanka, a mogočna

Veliko škodo pa v njih lahko naredi tako tanek in na videz neškodljiv pripomoček, kot je zobna nitka. Čeprav se zdi praktično in povsem nesporno, da po uporabi roma v školjko, je resnica povsem drugačna. V sicer tanko nitko se namreč hitro ujamejo drugi večji in manjši odpadki ter tako skupaj z njo tvorijo vse večjo oviro, ki se na koncu lahko spremeni v trdovraten čep.

A to ni edina težava: zobna nitka je sestavljena iz materialov, ki se v naravi ne razgradijo. Torej ne vodi le do zamašitve cevi, ampak je škodljiva tudi za okolje.

Zato sodi v koš za smeti, prav tako kot tudi nekateri drugi predmeti, ki pogosto končajo v stranišču, a so neprijazni tako do cevi kot do narave. Med njimi so na prvih mestih: