Znanje je temelj konkurenčnosti

V treh velikih slovenskih podjetjih so nam zaupali, kako izobraževanje razumejo pri njih.

Katarina Klemenc, direktorica za korporativno komuniciranje v podjetju Lek:



»Farmacevtska industrija je panoga, ki temelji na znanju, zato brez nenehnega vlaganja v veščine in kompetence naših zaposlenih ne moremo ostati konkurenčni na svetovnem trgu. Izobraževanje se zato v Leku tesno prepleta s poslovno strategijo, saj je izobraževanje zaposlenih na različnih ravneh ključnega pomena za rast in napredek družbe. Stalno in načrtno vlagamo v razvoj, izobraževanje in usposabljanje svojih zaposlenih in tako smo tudi lani, že trinajstič zapovrstjo, prejeli priznanje TOP 10 izobraževalni management za načrtno in sistematično vlaganje v znanje ter izobraževanje in usposabljanje zaposlenih. Potrebe po izobraževanju izhajajo iz individualnih potreb, vezanih na razvojni načrt posameznika in poslovnih potreb, tudi na poslovno strategijo organizacije. Za ugotavljanje razvojnih potreb posameznikov uporabljamo različna orodja, kot so npr. 360-stopinjska povratna informacija, presoja delovne uspešnosti, pogovor z vodjem. Potrebe po obveznih izobraževanjih so seveda opredeljene v opisih del. Zaposleni se lahko udeležujejo rednih izobraževalnih programov, predpisanih v Katalogu izobraževanj, prilagojenih delavnic glede na potrebe ciljne skupine, formalnih oblik izobraževanj, kot je na primer študij ob delu, ter neformalnih oblik izobraževanj in delavnic, na katerih je udeležba prostovoljna. Izvajamo tudi mentorstvo in t. i. coaching. Med strokovnjaki so zelo zaželena srečanja, na katerih sodelavci, ki so nosilci znanja ali so se udeležili kakšne eksterne ali interne konference ali delovnega obiska v tujini, prenašajo znanje na sodelavce. V številnih, predvsem razvojnih enotah gre za redna srečanja.«



Katja Tomič Pintar, oddelek za korporativno komuniciranje v podjetju NLB:



»Z izobraževanjem v NLB podpiramo načrtovani razvoj posameznega zaposlenega. Tako so v izobraževanje vključeni vsi zaposleni. V letu 2015 se je v povprečju vsak zaposleni izobraževal 45 pedagoških ur oziroma 6,4 dneva. Banka z izobraževalno dejavnostjo omogoča pridobivanje in izpopolnjevanje vseh bančnih, finančnih in funkcionalnih znanj, zaposleni pa preko izobraževanj pridobivajo in razvijajo tudi kompetence, ki bistveno pripomorejo h kakovostnejšemu poslovanju banke. Hkrati z izobraževalno dejavnostjo krepimo motivacijo, spoštujemo vrednote in svoje poslanstvo. Znanje je temeljna vrednota in izobraževanje se prilagaja današnjim, predvsem pa prihodnjim razvojnim potrebam zaposlenih, zahtevam poslovanja in trendom iz okolja. Srečujemo se tudi z izzivi, da zaposleni do znanja pridejo hitro in na racionalen način ter kako zagotovimo dovolj finančnih sredstev. Pri tem pa moramo upoštevati še stalno vključenost vseh zaposlenih v izobraževalni proces. Z zagotavljanjem visokega nivoja znanja zaposlenih vplivamo na to, da se zaposleni hitro in uspešno odzivajo na vse spremembe v okolju in na pričakovanju različnih deležnikov. Odraz uspešnega razvoja in izobraževanja so prav gotovo tudi zadovoljni zaposleni, boljša klima, dvig organizacijske kulture ter zavedanje, da načelo odličnosti v delovanju in kultura odgovornosti do strank pomenita temelj uspešnosti in konkurenčnosti banke.«



Mateja Celin, oddelek za korporativno komuniciranje v podjetju Gorenje:



»Za naše nove sodelavce pripravljamo programe uvajanja v delo z namenom, da proces privajanja na novo delovno okolje poteka hitreje in uspešneje. V različne oblike usposabljanja tako vključujemo skorajda vse sodelavce v podjetju, ki si želijo pridobivati nova znanja. Že nekaj let povečujemo število ur izobraževanja in usposabljanja na zaposlenega. Lani je bilo tako v Skupini Gorenje v različne oblike usposabljanja in izobraževanja vključenih 81,2 % zaposlenih, kar je skupaj kar 306.704 ur oziroma 29 ur na zaposlenega. Zaposleni so se usposabljali in izpopolnjevali v različnih programih na področju strokovnega izobraževanja, kakovosti, varstva okolja, varnega in zdravega dela, jezikov pa tudi na področju vodenja in komuniciranja. Naši sodelavci pridobivajo znanja tudi z vključitvijo v študij ob delu za pridobitev formalne izobrazbe, večinoma na tehničnih usmeritvah. Načrtno se lotevamo razvoja talentov, ključnih kadrov in menedžmenta z usposabljanjem v različnih programih znotraj Korporativne univerze Gorenja. Usposabljanje v programih Korporativne univerze je dobilo še poseben pomen s pospešeno internacionalizacijo Gorenja, zato smo razvili Mednarodno poslovno akademijo, namenjeno predvsem sodelavcem na področju prodaje in marketinga ter Poslovno akademijo za najvišji management v celotni Skupini Gorenje. Zelo ponosni smo na Akademijo za razvoj novega izdelka, kjer sodelujemo s tremi uglednimi evropskimi univerzami (Delft, Chalmers in Ljubljansko univerzo). Gre za pridobitev najsodobnejših znanj, potrebnih v procesu razvoja novega izdelka. Za razvoj znanj in veščin, potrebnih za uresničitev digitalne transformacije, smo razvili Digitalno poslovno akademijo. Namen usposabljanja v programih Korporativne univerze je pridobivanje najsodobnejših znanj za uresničevanje strateških ciljev podjetja. Lani smo sprejeli strategijo do leta 2020, naše pomembne usmeritve pa so inovativnost, digitalna transformacija in delovanje v multikulturnih timih.