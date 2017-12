Znani so finalisti izbora za slovenski avto leta 2018

Glasovanje za slovenski avto leta 2018 se je uradno končalo prejšnji teden. Vmes smo preštevali in razporejali prejete glasovnice, tako da zdaj skupaj s preostalimi sodelujočimi mediji objavljamo peterico finalistov. In to so (razvrščeni po številu glasov): škoda kodiaq, volkswagen polo, peugeot 5008, honda civic in mazda CX-5. Tako so odločili glasovi bralcev, poslušalcev in gledalcev, ki so do 18. decembra letos skupno poslali več kot 21.000 glasovnic, od tega smo v uredništvu Slovenskih novic prejeli skoraj dva tisoč pravilno izpolnjenih glasovnic naših bralcev in bralk.

21.000 in še nekaj več glasovnic je prišlo v uredništva sodelujočih medijev.

V boju je bilo kar 36 modelov

Za slovenski avto leta 2018 ste lahko z dopisnicami oziroma po elektronski poti glasovali v Motoreviji, glasilu AMZS, Delu in Slovenskih novicah, Dnevniku in Nedeljskem dnevniku, Večeru, Avto Magazinu, na Valu 202 ter v oddaji Avtomobilnost in na spletnem portalu Planet.Siol.net. Letos se je za naslov potegovalo kar 36 novih modelov, kar je bilo bistveno več kot v prejšnjem letu. Zanimivo je tudi, da so se v finale uvrstili kar trije kompaktni športni terenci oziroma križanci, kar je še en dokaz, kako priljubljena so ta trendovska vozila.

Razglasitev sredi januarja

Avtomobil, ki je v glasovanju bralcev in poslušalcev zbral največ točk, bo finalno glasovanje začel s šestimi točkami, drugouvrščeni s štirimi in tako vse do petega mesta. Po enakem sistemu bomo pet finalistov ocenili še novinarji sodelujočih medijev in model, ki bo v finalu – potekalo bo sredi januarja – zbral največ točk, bo osvojil naslov slovenski avto leta 2018. Takrat bomo opravili tudi žreb nagrajencev med glasovalci v prvem delu izbora. Vsem, ki ste glasovali, se že zdaj iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.