Žleht kopriva ne pozebe

Obe rastlini sta dar narave, ko ta ozeleneli in zacveti. Čistita in poživljata naše telo. Na regrat spomladi komaj čakamo, nabiranja kopriv pa se še nismo navadili, saj nas rade opečejo. Marsikdo se bo spomnil besed naših babic, ki so govorile, da koprive odpravljajo revmo in ni nič hudega, če nas malo opečejo.



Po podatkih, ki so nam na voljo, so jih poznali že v starem Egiptu, o njihovih lastnostih so pisali nekako takole: koprive so spomladi najbolj zdrava hrana za telo in ga varujejo vse leto.



Zato le košaro, rokavice in škarje v roke in jih pojdimo nabirat.



Dvajsetkrat več od špinače



Vsebujejo veliko snovi, ki jih človeško telo potrebuje, to so beljakovine, minerali, vitamini. Železa imajo dvajsetkrat več kot špinača, petkrat več kalcija kot mleko, vitamina C pa več kot limone.



Vsebujejo tudi kalij, magnezij, fosfor, vitamine B, antioksidante, ki so pomembni za odplavljanje škodljivih snovi iz telesa.



V kulinariki uporabljamo mlade vršičke, druge dele za zalivanje vrta, kot gnojilo, lahko pa tudi kot škropivo proti škodljivcem na vrtu. Koprive rastejo na obrobju gozda, ob vrtovih in še marsikje jih lahko najdemo.



Sprehod v naravi bo koristil zdravju in denarnici, saj si bomo odličen obrok hrane nabrali in s tem tudi malo prihranili.



In kako se lotimo nabiranja? Vzamemo košaro in škarje, na roke lahko damo rokavice, če se zelo bojimo, da bi nas koprive opekle. Vršičke odrežemo s škarjami in jih dajemo v košaro.



Koprive v zamrzovalniku počakajo



Lahko jih naberemo in jih shranimo v zamrzovalnik za poznejšo uporabo. Na hitro jih blanširamo v malo vode, te pa ne zavržemo, saj je v njej veliko rudninskih snovi. Blanširane lahko shranimo v zamrzovalnik. Najboljše kosilo je iz svežih kopriv. Jaz imam najraje koprivno juho z rižem.



Lahko pa se pripravi številne jedi: koprive, pripravljene kot špinača, rižota, dodamo jih v enolončnice, naredimo namaze s skuto, zavitke, s krompirjem. Jedi s koprivami ne pogrevamo, tako kot smo vajeni pri špinači.



Zelo dober je koprivni čaj za čiščenje telesa in proti pomladni utrujenosti. Pripravimo ga tako, da v liter vrele vode potopimo šopek kopriv, pokrijemo in precedimo čez deset minut.



Čaj pijemo ves dan. Spodbuja izločanje urina, pomaga pri vnetju v ustih, niža sladkor v krvi. Za čaj koprive posušimo v temnem prostoru. Z njim si lahko izpiramo lase, temnejšim poudari barvo, pomaga proti prhljaju, krepi redke lase. Koprivna kopel poživi krvni obtok.



Koprive niso koristne le za naše telo, temveč tudi za naš vrt. Za zaščito rastlin jih namočimo v vodo za 24 ur, z njimi zalijemo vrt. Če pa jih pustimo v vodi, da se razkrojijo, postanejo odlično gnojilo.