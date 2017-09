Življenje stanovalcev v domovih starejših

V izboru Super senior nas zanimajo pozitivni zgledi posameznikov, ki jim je življenje v domu dalo novo energijo, oziroma zgodbe tistih, ki dajejo življenju v domu poseben navdih in spodbudo. V projektu sodelujeta tudi Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Pokrovitelja projekta sta Farmedica in Pernaton.

Življenje v domu starejših je lahko zanimivo, polno, radostno, celo odrešujoče. Vse to dokazujejo seniorji in seniorke, katerih zgodbe smo prebirali v okviru letošnje akcije naše priloge Super 50. Kar 70 zgodb smo prejeli na naš naslov in v njih dodobra spoznali življenje stanovalcev v domovih, njihov vsakdan, življenjske situacije, ki so jih pripeljale v dom, radostne trenutke, ki so jim dali voljo za polno življenje v domu starejših, ki je zanje postal dom v pravem pomenu besede.

Na naš spomladanski poziv, naj nam posredujejo zgodbe svojih stanovalcev, ki v njihovem domu dajejo poseben zgled in navdih, se je odzvalo 44 domov starejših in njihov enot. Strokovna komisija je podrobneje preučila 70 prijav in je bila primorana izbrati 10 najbolj izjemnih zgodb, kljub temu da so bile vse na svoj način ganljive, prisrčne in posebne. Vse zgodbe lahko še vedno preberete tukaj.

Bralci ste izglasovali

V junijski številki Super 50 smo zgodbe desetih posameznikov in njihovega življenja v domu starejših predstavili vam, bralcem, ki ste imeli dva meseca časa, da nam sporočite svoje mnenje, katera zgodba vas je najbolj navdušila. Do konca julija smo prejeli več kot 3400 glasovnic in jih skrbno prešteli. Že v začetku smo se s strokovno komisijo dogovorili, da ne bomo podeljevali medalj za prvo, drugo in tretje mesto, ampak bomo enakovredno predstavili tiste tri seniorje, ki bodo prejeli največ glasov naših bralcev.

Trije izbranci, dve seniorki in en senior, ki so prejeli največ vaših glasov, so Miroslav Humar, Ani Belina in Darja Jerala. Naši novinarji so jih obiskali v domu in se pogovorili z njimi, njihovimi sostanovalci in zaposlenimi v domu, ki skrbijo za njih. Vsak od treh seniorjev ima svojo zgodbo, kako je prišel v dom in kako živi v njem, vsi pa s svojim zgledom navdihujejo svoje sostanovalce in vzbujajo zaupanje v institucijo domov starejših. Predvsem pa dajejo vedeti, da je življenje v domu starejših vredno imena »življenje«.

Spoznajte naše seniorje

Vse, ki bi želeli naše super seniorje pobliže spoznati, vabimo na Festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo med 26. in 28. septembrom v Cankarjevem domu v Ljubljani in v okviru katerega bomo prvi dan popoldne predstavili našo akcijo in vas pobliže spoznali z našimi super seniorji in seniorkami.V sklepnem koraku naše akcije se zahvaljujemo tudi vsem domovom, ki ste prepoznali izjemne stanovalce, vsem seniorjem, ki ste delili svoje zgodbe z nami, članom strokovne komisije in vsem partnerjem akcije.