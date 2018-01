Živila, ki jih ne smete shranjevati v zamrzovalniku

Shranjevanje hrane v zamrzovalniku je priročno. Tako ne podaljšamo le roka njene uporabnosti, ampak so jedi vedno pri roki in pred uživanjem jih je treba samo še odtajati. A vendar vse ne sodi v zamrzovalnik. Zlasti ne živila, ki po tem, ko jih boste odtajali, ne bodo več pravega okusa.

Jogurti in kisla smetana

Morda se vam zdi odlična ideja kupiti nekaj več jogurtov in jih doma pospraviti v zamrzovalnik, a vendar to ni najboljši način shranjevanja tega mlečnega izdelka. Med zamrzovanjem in nato tajanjem se bo voda ločila od ostalih sestavin in jogurt ne bo nikoli več enake teksture, kot je bil, preden ste ga zamrznili. Ne glede na to, kako močno ga boste mešali, v njem bodo vedno grudice. Enako velja za kislo smetano.

Kava

Seveda bi želeli obstojnost zrn kar najbolj podaljšati, a če jih boste hranili v zamrzovalniku, bodo izgubila vso aromo in okus. Temperatura pod lediščem jim prav nič ne odgovarja, kavna zrna pa so tudi izjemno porozna in se hitro navzamejo vonja ter okusa drugih živil, ki jih shranjujete ob njih.

Majoneza

Čeprav vam nikoli ni prišlo na misel, da bi v zamrzovalniku shranili kozarec majoneze, ste najbrž že pomislili, da bi vanj položili solato ali drugo jed, katere glavna sestavina je ta omaka, kar pa ni najboljši način shranjevanja. Sestavine majoneze se bodo med zamrzovanjem in nato tajanjem ločile, iz omake z enakomerno teksturo pa bo nastala čudna grudasta zmes.

Ocvrta hrana

Pripravili ste veliko ocvrte hrane, in ker ste pretiravali s količino, je ta ostala na pladnjih, zato razmišljate, da bi ocvrto meso ali zelenjavo zamrznili. Raje ne. Ko se bodo jedi enkrat odtajale, njihova skorjica še zdaleč ne bo tako hrustljava, temveč bo bolj spominjala na vlažno zmes, ki se ne bo spremenila v prvotno stanje niti, če boste ocvrta in nato zamrznjena živila znova pogreli v vročem olju.

Sendviči z namazi

Najbrž jih obožujete in porajala se vam je ideja, da bi jih pripravili na zalogo ter shranili v zamrzovalniku. Nikar. Ko se bodo odtajali, se bo namaz vpil v kruh in ta bo zato vlažen ter nič kaj okusen. Za pripravo svežega sendviča potrebujete le nekaj minut. V resnici jih je vredno žrtvovati.

Zelenjava z velikim odstotkom vode

Katera v to skupino sploh sodi? Odgovor je preprost: to je zelenjava, v kateri prevladuje voda. Denimo kumare, ki vsebujejo kar 96 odstotkov vode in so zato odlične za hidratacijo, a vendar ne, če jih boste pred uživanjem pospravili v zamrzovalnik in nato odtajali. Voda se bo namreč med zamrzovanjem spremenila v drobne kristale, odtajana zelenjava pa bo bolj kot na okusen prigrizek spominjala na neužitno gmoto. Še druga zelenjava, ki ne mara zamrzovalnika: endivija in druga zelena solata, zelena, radič, čebula in podobna.

Sadje z velikim deležem vode

Če ga nameravate nato dodati smutiju, ga lahko zamrznete. V sekljalniku se bo tako in tako združilo z drugimi sestavinami, se spremenilo v tekoči napitek in tisti kristalčki, ki se bodo tvorili v njem, vas ne bodo motili. Če sadje nameravate uporabiti drugače, pa raje ne. Katero ne mara zamrzovalnika? Lubenica, pomaranče, limone, limete, jabolka, hruške in grenivke.

Kremni siri

Kupili ste ga malo preveč in bojite se, da bi se vam, preden bi ga pojedli, pokvaril. Zato se zdi spravilo v zamrzovalnik odlična misel. V resnici ni taka. Kremni siri, kot so rikota, maskarpone in podobni, vsebujejo veliko vode, zato niso primerni za zamrzovanje. Njihova tekstura se tako kot pri jogurtu in kisli smetani, spremeni. Res je, to vas ne bo motilo, če jih boste uporabili kot sestavino pečenih slaščic, a če pa nameravate uporabiti surove, jih raje spravite v hladilnik.

Solatni prelivi

Domače vinaigretske omake ni treba zamrzovati. V hladilniku bo zdržala tudi do enega tedna. Če pa gre za kupljene ali domače kremne prelive, ki vsebujejo jogurt, maslo, kislo smetano ali majonezo, jih uporabite takoj in jih ne zamrzujte. Ko se bodo odtajali, ne bodo več enake teksture, kot so bili, ko so bili sveži.

Kečap

Kupljen kečap ima dolg rok uporabnosti. Tudi do dveh let, zato ga res ni treba zamrzovati. V zamrzovalniku se bo namreč spremenil v želeju podobno snov in krompirček z njim ne bo prav nič okusen.

Na voljo je nešteto drugih živil, s katerimi lahko brez škode napolnite zamrzovalnik. Omenjena pa raje shranjujte nekje, kjer je temperatura nad lediščem. V hladilniku ali omari.