Žival pod jelko?

Vsi ste že kdaj gledali kakšen prisrčen družinski ali božični film, v katerem otroci ali odrasli prejmejo nadvse prisrčnega mladega kužka ali muco. Si predstavljate, da ste otrok, ki si bolj kot vse na svetu želi svojega hišnega ljubljenčka in že leta prosi starše, naj mu to željo uresničijo? In ali niste kot starši najbolj srečni, ko lahko svojim otrokom z darilom na obraz prikličete širok nasmeh in iskrice v očeh? Pa ne samo v starševsko-otroški navezi, tudi v partnerski zvezi s hišnim ljubljenčkom pogosto presenetimo ljubljeno osebo.



Dobro premislite



V teh dneh, ko zvenijo božične pesmi, praznujemo v poslovnem in družinskem okolju, je tudi obdarovanj več, zato je prav, da opozorimo na pasti, ki jih s seboj prinaša živo darilo. Vsi ljubitelji živali vemo, da nas podarjena žival, ki smo si jo želeli, zelo razveseli. Ko pa želimo takšno darilo dati, moramo vseeno zelo dobro premisliti. Osredotočili se bomo na družine, vendar lahko enako velja tudi za preostale. Preden nabavite žival, si zastavite nekaj vprašanj.



Starost in želja



Koliko stari so otroci? Prav glede na njihovo starost naj bi izbrali vrsto živali, ki jo želite podariti. Mucek ni najprimernejše darilo za štiriletnika, prepogosto se namreč zgodi, da mlade mačke med igro otroka opraskajo, zato starši žival raje oddajo naprej. Tudi kunci so razmeroma zahtevni hišni ljubljenčki. Drugo vprašanje, ki si ga morate zastaviti, je, ali si vaš otrok zares želi prav to vrsto oziroma pasmo živali? Če je to željo izrazil samo enkrat, je lahko šlo samo za trenuten vzgib, kadar pa je ta želja resnična, bo otrok to povedal večkrat in nedvoumno.



Stroški, volja



Ste dovolj razmislili o stroških oskrbe živali? Hišni ljubljenčki potrebujejo hrano, opremo, cepljenje, veterinarsko varstvo – vse to je treba vključiti v družinski proračun. Premislite tudi, ali ste dovolj predani, ste pripravljeni prevzeti vse obveznosti? Živali niso palični mešalnik, rokavice ali knjiga, so živa bitja in kot njihovi lastniki ste odgovorni za njihovo dobro od trenutka, ko pridejo k vam, pa do njihove smrti. Vprašajte se še, ali se za tovrstno darilo ne odločate zgolj zato, da bi otroka vzgojili v odgovorno odraščajočo osebo? Kot starši se morate zavedati, da je vaša dolžnost, da bdite nad tem, kako vaši otroci skrbijo za živali. Vi ste veliko bolj zreli in odgovorni, zato ni dileme, čigava dolžnost je pravilna skrb za žival.



Čim več informacij



Ste se dovolj poučili o potrebah, ki jih ima izbrana žival? Informacij oziroma literature o oskrbi psov in mačk je dovolj, ko pa je želja nekoliko bolj eksotična, svetujemo obisk rejca teh živali, saj iz prakse izveste največ o opremi in oskrbi. Obiskovalci naših razstav eksotičnih živali Bioexo najbolj pohvalijo prav to, saj razstavljavci o eksotičnih ljubljenčkih povedo marsikatero koristno informacijo iz osebne izkušnje, svetujejo recimo, katera kača je najprimernejša za začetnika, ali pomagajo pri ravnanju z živalmi.



Kaj pa zavetišče?



Če ste na vsa ta zastavljena vprašanja odgovorili pritrdilno, morate razmisliti samo še o tem, kdaj in kako boste darilo izročili, saj v večini primerov ni najprimerneje, da žival zaprete v škatlo in položite pod smrečico. Če se odločite za posvojitev živali, pa naredite kar dvojno dobro delo, zato svetujemo obisk zavetišča, kjer žival izbere kar obdarjenec sam. Oskrbniki bodo z veseljem povedali tudi več o zgodovini in oskrbi živali.



Raziskava



Večkrat naletimo na mnenje, da se obdarovanje z živalmi ne obnese, da jih večino zavržejo ali končajo v zavetiščih. V Ameriki so opravili raziskavo pri družinah, ki so se odločile za takšno darilo. Rezultati so pokazali, da v resnici takšen žalostni konec doživi zelo malo živali. V večini primerov (86 odstotkov) se je izkazalo, da so hišni ljubljenčki novim lastnikom obogatili življenje, kar lahko razumemo samo tisti, ki to doživljamo vsak dan. Razmislite, ali je za vašo družino primernejša živa ali plišasta žival.