Zimske gume: na videz  so enake, kako  izbrati pravo

Številni proizvajalci navajajo, da smo do pnevmatik praviloma premalo skrbni, da ne preverjamo dovolj pogosto tlaka ter da zelo redko pogledamo, ali so na tekalni in bočni površini morebiti znaki poškodb. Vse našteto je posledica kvantnega tehnološkega skoka v gumarstvu in dejstva, da se nam občutno redkeje kot nekoč zgodi, da na cesti ostanemo s prazno pnevmatiko. Ampak bistveno ni samo to, da ima pnevmatika zrak, imeti mora tudi oprijem.



Štejeta površina in kakovost dotika



Ne pozabimo, velikost in oblika stika, od česar so odvisni pospeševanje, zaviranje in zavijanje, se pravi vse, kar počnemo med vožnjo, sta odvisni od oblikovne zasnove pnevmatike, tlaka in sile, s katero vozilo pritiska na tla. Povedano drugače, ko bomo naslednjič močno zavirali, zapeljali čez udarno luknjo, hitro peljali skozi ovinek ali ob dežju na avtocesti peljali z nezmanjšano hitrostjo, se velja spomniti, da je edina vez s cesto velika za dobro dlan. Če na tej ni dovolj profila, če ta ni oblikovan za zimske razmere in če gumena zmes ni sestavljena iz take snovi, da bo imela pnevmatika potrebno prožnost in oprijem tudi pri zelo nizkih temperaturah, je možnosti za učinkovito zavijanje in zaviranje zelo malo.

Pomembna je tudi ocena vzdolžnega in prečnega splavanja.

Razmislek pred testi



Pred nakupom pnevmatik se zdi branje različnih testov najbolj priljubljeno početje, kar je seveda razumljivo, saj so v njih pnevmatike neposredno primerjane in ocenjene. Danes je takih testov veliko in so preprosto dosegljivi prek spleta. Praviloma velja najbolj zaupati takim, ki imajo že daljšo zgodovino in za katerimi stojijo preverjene organizacije, na primer zveza potrošnikov ali veliki avtomobilistični klubi in njihove zveze. Pred branjem testov pa je modro opraviti domačo nalogo in premisliti, kakšne so naše vozniške potrebe in zahteve ter koliko, kdaj in kje prevozimo največ kilometrov. Izbira najbolje ocenjenih seveda močno zmanjša možnost slabega nakupa, a če naše zahteve niso v vseh ključnih kategorijah najviše, lahko primerno pnevmatiko najdemo tudi med srednje ocenjenimi, ki so praviloma primerno nižje cenovno ovrednotene.



Boljši in slabši kompromis



Kompromis med ceno in kakovostjo moramo torej iskati v premišljenem branju kriterijev v kombinaciji z dobro oceno svojih vozniških potreb. Ključni kriteriji, med katerimi je treba tehtati, so vozne lastnosti, varnost, vodljivost in seveda zaviranje (suho, mokro, sneg, led). Pomembna je tudi ocena vzdolžnega in prečnega splavanja. Slednje pove, kako dober je profil pnevmatike pri odrivanju večje količine vode. Splavanje je trenutek, ko voda pretrga vez med pnevmatiko in asfaltom, kar seveda pomeni izgubo oprijema. Pri iskanju kompromisov med ocenami v testu in našimi prioritetami je ključno predvsem to, da realno ocenimo svoje zahteve, saj je v utemeljitvah ocen laže izbrati najprimernejšo pnevmatiko. Sicer pa velja, da je sveti gral dobre pnevmatike njena visoka uravnoteženost, kar pomeni, da se zelo dobro odreže v več ocenjevanih kategorijah. A kot rečeno, če se pozimi ne vozite veliko ali če se ne vozite pogosto po avtocestah, potem so zahteve po nizkem hrupu v kabini, zunanji glasnosti ali celo porabi goriva in obrabi pnevmatike lahko tudi slabše ocenjene. Cena bo tako ugodnejša, kakovost pa vseeno še vedno primerno visoka. Kompromis sam po sebi pa so celoletne pnevmatike. Njihova prednost je jasna, a hkrati tudi slabost. Le redke dosežejo priporočljive vrednosti, kar v razmerah, kot so pri nas, ko imamo vendarle še občutno razliko v letnih časih, ni optimalno razmerje med ceno in varnostjo. Ali drugače, štiri dobre pnevmatike poleti in štiri dobre pozimi za več let ali štiri komaj povprečno dobre čez celo leto ter za manj časa. Je to sploh dilema?