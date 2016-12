Zelenjava brez prsti in sončne svetlobe

Hidroponične kmetije večinoma povezujemo z visoko tehnologijo in velikimi finančnimi vložki. Po eni strani je treba pridobiti dovolj znanja za upravljanje tovrstne pridelave hrane, sočasno pa je treba ustvariti tudi ustrezno infrastrukturo. Verjeli ali ne, to sploh ni prevelik izziv, dokaz za to je sodelovanje med švedskim proizvajalcem pohištva Ikea in tehnološkim muzejem Space10 v danskem Københavnu.



Projekt Kmetija v kuhinji



Ni skrivnost, da Ikea zadnja leta opazen del zaslužka pridobi iz svojih restavracij oziroma okrepčevalnic. Zgolj lani je pohištvena velikanka prodala za 1,9 milijarde evrov hrane.



Ta zajetni znesek potrjuje, da se podjetje čedalje bolj osredotoča tudi na kulinariko. Iz tega je nastala pobuda, da bi iz klasične Ikejine ponudbe pohištva in drugih bivanjskih predmetov poskušali izdelati povsem delujočo hidroponično kmetijo.



Strokovnjaki iz tehnološkega muzeja so z njihovim prodajnim katalogom v rokah začeli sestavljati gojilnico rastlin. Do lanskega poletja je notranja kmetija že stala v muzeju v okviru razstave življenja v prihodnosti in začela delovati. Šlo je za razstavni projekt, imenovan Kmetija.



Uspešni začetek



Vertikalni hidroponični sistem so zgradili iz kovinskih polic Omar, plastičnih posod Samla in luči LED Växer. S projektom Kmetija so poskušali dokazati, da lahko v teoriji kjer koli gojimo hrano. Med drugim v restavraciji trgovine s pohištvom, tam lahko namestijo tovrstna gojišča in svojim gostom zagotovijo popolnoma svežo hrano.



Sočasno se lahko potrepljajo po ramenih, ker so njihovi izdelki bolj ekološki, saj so se z njimi izognili prevozom. V okviru eksperimenta so doslej pridelali zeleno solato, kalčke graha, peteršilj ter zelo zelo veliko kopra.



Prvi prototip bodo namestili v eni svojih prodajaln. »Zaznali smo potrebo po proizvodnji hrane na različne načine,« je prepričan Simon Caspersen, direktor za stike z javnostmi muzeja Space10. »Združeni narodi ocenjujejo, da bi morala proizvodnja hrane v prihodnjih 34 letih narasti za 70 odstotkov. Radi bi sprožili debato o delujočih alternativah klasične produkcije.«



Vstopni komplet



Razstavo hidroponične kmetije v muzeju je konec maja pospremila tudi uvedba hišne hidroponične kmetije za slehernike, imenovane Krydda/Växer. Omogoča, da doma gojimo lastno zelenjavo in zelišča, ne da bi potrebovali prst, sončno svetlobo ali izkušnje.



Semena sprva kalimo v kalilnici Växer, nato pa mlade poganjke posadimo v lončke Krydda, kjer odraščajo. Posamezne lončke lahko postavimo na okensko polico in tako koristimo naravno sončno svetlobo, lahko pa jih izpostavimo svetlobi priloženih LED-diod, ki porabijo zelo malo energije za obratovanje. To pomeni, da lahko hrano pridelujemo skozi vse leto.



»Želeli smo poiskati rešitev, ki bi našim strankam omogočala neodvisno pridelavo hrane,« je pojasnil Ronnie Runesson iz razvojnega oddelka. »Največji izziv je bil, da bi bile te rastline čim bolj preproste, tako da bi jih lahko vsak uspešno gojil,« je dodala Helena Karlén s švedske univerze za agrikulturne znanosti, ki je sodelovala pri razvoju kompleta.



»Ni pa nas zanimalo le, kako bi uspešno rastle, temveč tudi, kakšen bo njihov okus. V resnici so zelo okusne.«



Kupimo lahko semena različnih zelišč, solate, kitajskega zelja in blitve. Vse rastline potrebuje približno sedem tednov, da dozorijo.



Prav zaradi vpletenosti Ikee, ki ima široko mrežo prodajaln, lahko s precejšno gotovostjo trdimo, da bo tovrstno vrtnarjenje v prihodnosti postalo bistveno bolj razširjeno. Vstopni komplet stane okoli 90 evrov, lahko pa kupujemo tudi posamezne dele, kot sta zgolj kalilnica ali lučka.