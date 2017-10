Zeleni čaj za orhideje

Vzgojiti lepo, zdravo orhidejo, ki bo pogosto cvetela, mi mačji kašelj. Te lončnice namreč uspevajo le ob primerni vlagi, temperaturi, svetlobi in hrani. Če ne uspeva tako, kot bi si želeli, si pomagajte s preprostim načinom. Kajti samo zalivanje ali škropljenje zanjo najbrž ne bosta dovolj.

Učinkovita pomoč

Vodi, s katero orhidejo zalivate, dodajte malo zelenega čaja. Ni treba, da ga skuhajte posebej zanjo. V skodelici pustite nekaj požirkov in dve žlici dodajte vodi, s katero zalivate to lončnico. Počakajte, da vpije sestavine in nato odvečno tekočino odlijte, saj korenine orhideje ne smejo stati v vodi. To deluje tudi pri drugih rastlinah, ki jim ustreza kisla zemlja, ob upoštevanju drugih splošnih napotkov za nego orhideje bo ta ponovno zacvetela tudi vam.