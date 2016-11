Zdravju in okolju škodljivi vlažni robčki

Vlažni robčki so najpogosteje izdelani iz poliestra, ki razpada več kot 100 let. Prav zato onesnažujejo kopno in morje, zamašujejo odtoke, uporablja pa jih vse več ljudi: za odstranjevanje ličil, za čiščenje pohištva, za brisanje otroških ritk, rok, tipkovnic računalnikov …

Britanci na leto za različne vrste vlažnih robčkov zapravijo približno 500 milijonov funtov. Ti robčki so postali glavni onesnaževalci plaž, je lani v svojem časopisu objavilo britansko društvo za varovanje morja, povzročajo pa tudi druge težave.

Nezdravi

Strokovnjaki so ugotovili, da so lahko vzrok različnih alergijskih reakcij in zlasti niso priporočljivi za otroke. Njihova koža je še nežna, porozna in zelo dovzetna za zunanje vplive, zato vpija vse, kar je v teh robčkih slabega. Dermatitis in ekcemi so vse pogostejši pri otrocih in na rokah njihovih starših, alergologi pa jih povezujejo prav z vlažnimi robčki.

Najnevarnejša sestavina v njih je metilizotiazolinon (krajše MI), ki ga je ameriško društvo za kontaktni dermatitis leta 2013 proglasilo za alergen leta.

Nevarni okolju

Vlažnih robčkov ne smemo metati v odtoke, ker niso razgradljivi. Tudi odvrženi v smeti so nevarni. Med drugim je v njih alkohol, ki ubija encime in bakterije, pospeševalce razgradnje odpadkov.

Za kompostiranje niso primerni, sintetična vlakna ne razpadejo, kemikalije in konzervansi pa pronicajo v tla in uničujejo ravnovesje v njih.

S čim jih nadomestiti?

Antibakterijski vlažni robčki: Roke si umivajte z milom in vodo. To je veliko učinkovitejše, prav robčki namreč najslabše očistijo roke. Poleg tega antibakterijske snovi v njih dvigujejo odpornost proti antibiotikom.

Robčki za odstranjevanje ličil: Dermatologi jih ne priporočajo, saj vsebujejo močne kemikalije, ki dražijo kožo, alkohol v njih pa jo zelo izsuši. Namesto njih uporabljajte bombažne blazinice z miceralno tekočino.

Vlažni robčki za otroke: Tudi tisti, ki vsebujejo večinoma vodo in so označeni z nazivom eko, niso povsem neškodljivi. Sestavljeni so namreč iz snovi, ki obremenjujejo okolje. Namesto z njimi otroške ritke čistite s krpo ali vato, namočeno v toplo vodo.

Robčki za gospodinjstvo: Neredko vsebujejo veliko alkohola in dišav ter izsušujejo kožo in bremenijo okolje. Mnogo boljše so krpice iz mikrovlaken, ki so namenjene čiščenju pohištva in jih lahko uporabite večkrat.