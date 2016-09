Zdaj boste pogosteje menjavali posteljnino

Večina ljudi meni, da je posteljnino dovolj menjati vsaka dva, tri tedne. So takšni, ki to počno še redkeje, nihče pa se v resnici ne zaveda, da tako noči preživlja v lastnih izločkih. Med spanjem se namreč znojimo, koža se nam lušči, sproščajo se telesna olja, pa tudi druge tekočine. Na posteljnem perilu je mogoče najti slino, genitalne izločke in celo fekalije, zlasti če spite samo v spodnjem perilu ali goli.

Tudi okužbe so možne

»Če posteljnine ne menjate dovolj pogosto in imate na telesu ranice, se te lahko okužijo in vnamejo. Atletsko stopalo in druge glivične nevšečnosti lahko dobite prav zaradi nečistih rjuh,« opozarja strokovnjakinja za nego tkanin Mary Marlowe Leverette in dodaja, da bi jih morali menjavati vsaj enkrat tedensko. Preredko pranje posteljnine prav tako omogoča prodiranje telesnih tekočin v vzmetnice, od koder jih je mnogo težje odstraniti kot iz rjuh in prevlek.

Enkrat na teden

V številnih anketah se je izkazalo, da posamezniki največkrat menjajo posteljnino na dva ali tri tedne. Nekateri celo menijo, da je dovolj enkrat mesečno.

Edini pravilni odgovor pa se glasi: enkrat tedensko. Če seveda želite spati v higiensko neoporečnem okolju.