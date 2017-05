Zastrupitve pri psih

V pomladanskem času, ko se narava začne prebujati, več časa preživimo na sprehodih in obdelujemo vrtičke. Pojavijo se škodljivci, proti katerim uporabljamo različna sredstva za uničevanje, ki so za nas in živali strupena. Poleg obiska vrtov so nevarni tudi sprehodi, saj nekateri ljudje psom žal nastavljajo vabe. Kompost je za požrešne pse prava gurmanska malica, vse našteto pa je razlog za pogost obisk veterinarja.



Strup za polže



Kadar se sprehajamo v bližini vrtov, moramo zelo paziti, saj tam ljudje pogosto uporabljajo organofosfatne in karbamatne pripravke proti polžem (modra okrogla zrnca). Že zaužitje zrnca ali dveh lahko povzroči zastrupitev, ki se kaže z nekoordiniranim gibanjem, slabšo zavestjo, oteženo hojo, krči po telesu, visoko telesno temperaturo, oteženim dihanjem, slinjenjem, bruhanjem, nezavednim blatenjem in uriniranjem. Čim hitreje moramo poiskati veterinarsko pomoč, žal pa je za nekatere pse zaužitje usodno.



Strup za glodavce



Zastrupitev z rodenticidi, kot pravimo strupom za podgane in miši, je ena najpogostejših pri psih. Sredstvo nima takojšnjega učinka in podgana pogine šele po nekaj dneh. Če bi namreč druga podgana ugotovila, da je ta poginila zaradi zaužitja določene hrane, se te hrane ne bi več pritaknila. Podobno je pri psih. Za najhitrejše ugotavljanje sprememb v hitrosti strjevanja krvi je treba počakati vsaj 72 ur. Kadar lastnik opazi zaužitje, sprožimo bruhanje ali izpiramo želodec, sicer pa zaradi nepravilnega strjevanja krvi žival začne na enem mestu krvaveti, kar se opazi kot krvav urin, krvavitev iz gobca, krvava slina, krvavo bruhanje, črno blato, krvavitev v trebuh ali prsni koš. Za zdravljenje obstaja protistrup, vitamin K, ki ga psu apliciramo več dni. Če je treba, mu damo tudi transfuzijo in drugo podporno terapijo.

Pomoč



Zastrupitve se zelo težko razrešijo same in večinoma potrebujejo večdnevno zdravljenje pri veterinarju. Kadar lastniki vidijo, kaj je pes zaužil, in klinični znaki niso prisotni, lahko spodbudimo bruhanje ali izperemo želodec, da hitro dekontaminiramo organizem. Ko to ni mogoče, zdravimo nastale klinične znake, ki so različni glede na zastrupitev. Zaužitje strupa se le redko razreši samo od sebe, zato obvezno obiščite veterinarja.

Kompost in škodljiva hrana



Kompost je za pse izjemno privlačen, a hkrati zelo nevaren. Odpadne snovi namreč fermentirajo s pomočjo mikroorganizmov, nastajajo številni škodljivi toksini, ki povzročajo naslednje znake: bruhanje, slinjenje, slabo koordinacijo, krče, blatenje, kar zdravimo predvsem s podporno terapijo. V primeru hudih krčev moramo žival sedirati, saj bi se sicer lahko pregrela. Hrana, ki jo poskušamo črtati s seznama pasje prehrane, pa je: grozdje, rozine, česen, čebula, indijski oreščki, žvečilni gumiji, gobe, čokolada. V čezmernih količinah povzroča številne težave, ki se lahko končajo usodno.



Strupene rastline in gnojila



Na vrtu ni veliko strupenih rastlin, a vendar moramo biti nanje pozorni. Med njimi so: narcisa, hijacinta, tisa, oleander, rabarbara, azaleja. Vse povzročajo podobne znake, izpuščaje na koži, otekanje gobčka in območja požiralnika, oteženo dihanje, lahko epileptične napade in težave s krvožiljem. Vrtna gnojila in insekticide uporabljamo vedno zelo pazljivo, psu preprečimo hojo po vrtu, saj vdihovanje, hoja po insekticidu in zaužitje povzročijo krče, težko gibanje, slabo koordinacijo, bruhanje, drisko. Vsaj 14 dni po uporabi insekticida psu preprečimo gibanje po vrtu.