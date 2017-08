Zamrznemo le zdrave in zrele

Čeprav naj bi veljalo pravilo, da zamrznemo le tiste pridelke, ki jih ne moremo shraniti kako drugače, torej v kleti, ali jih vložimo, zelenjavo in sadje največkrat ohranimo prav z zamrzovanjem.

Najprej v hladilnik

Plodovi, ki jih bomo zamrznili, morajo biti sveži, zreli in nepoškodovani. Za zelenjavo je najbolje, da jo zamrznemo takoj, ko jo poberemo, saj ima takrat največ vitaminov. Zamrznemo jo hladno, pri čemer jo porazdelimo v ustrezne porcije.



Iz izkušenj bomo hitro ugotovili, da je praviloma bolje zamrzniti več manjših porcij. Za hranjenje so primerne plastične vrečke, iz katerih iztisnemo odvečen zrak in jih dobro zapremo, ali pa posodice, ki jih tudi zapremo.



Ne bo škodilo, če nanje napišemo, kaj in kdaj smo shranili. Paketke najprej postavimo za nekaj časa v hladilnik, saj jih bomo tako pozneje lahko hitreje zamrznili. Vrečke v zamrzovalniku se ne smejo dotikati, hkrati pa jih tudi ne postavljamo na že globoko zamrznjene pakete.



Šele po preteku 24 ur, ko so že globoko zamrznjeni, lahko paketke postavimo drugega vrh drugega. In ne pozabimo, da povsem ali delno odmrznjenih živil ne zamrzujemo znova.

Blanširanje

Praviloma zelenjavo pred zamrzovanjem blanširamo v veliki količini osoljene vode. Na liter vode damo 1 žličko soli. Sol dodamo zato, ker večini zelenjave pomaga ohraniti naravni okus.



Nekateri vodi dodajo tudi malo oljčnega olja, ki zelenjavi doda okus in sijaj. Zelenjavo položimo v košaro in jo postavimo v lonec z vrelo vodo.

Ko voda znova zavre, začnemo meriti čas blanširanja, ki je odvisen od vrste in velikosti zelenjave. Blanširamo od dve do tri minute in nato takoj ohladimo, da se ne bo še naprej kuhala.

Kaj pa sadje?

Različne vrste sadja za zamrzovanje pripravimo različno. Jagodičevje zamrznemo surovo, lahko pa ga pred zamrzovanjem potresemo s sladkorjem. Ravno tako lahko druge manjše sadeže, kot so marelice, breskve in slive, zamrznemo surove. Razporedimo jih na pladenj in postavimo v zamrzovalnik. Ko zamrznejo, jih zapakiramo v vrečke in vrnemo v zamrzovalnik. Lahko pa to sadje, kot tudi na krhlje narezana jabolka in melone, pred tem dve do tri minute blanširamo v sladkem sirupu. Če jih bomo blanširali samo v vodi, mora biti čas precej krajši, predvsem za marelice in breskve, okoli 20 sekund.

Odmrzovanje

Zelenjavo lahko uporabimo kar zamrznjeno in jo damo v vrelo vodo ali na vroče olje ter pripravimo, kot bi bila sveža. Nekateri jo odmrzujejo v hladilniku, za to je potrebnih nekaj ur. Neprepustno zaprto vrečko lahko potopimo tudi v hladno vodo, ki jo menjamo vsake pol ure. Sadja običajno ne odmrzujemo, saj ga večinoma porabimo za kompote ali peko peciv, kjer ne moti, da je zamrznjeno.