Zaljubljen v  ameriške ladje

Ne čisto dobesedno, posredno pa zagotovo, saj ima Igor Pirnat, upokojeni samostojni podjetnik, imenitno zbirko ameriških starodobnikov, med katerimi je šest cadillacov in dva lincolna. A to še ni vse, tam je tudi rolls-royce silver shadow, letnik 1974.

Zbirka mojih avtomobilov temelji na spominu na mojo mladost ter v ljubezni do Amerike in vsega ameriškega,« je povedal Igor Pirnat. »Takrat nam je bila predstavljena kot čudovita dežela. Kako se je začelo? Pred kakšnimi 15 leti sem bil s predsednikom našega kluba na izletu na Baltiku. Med drugim sva obiskala znano raketno izstrelišče, kjer je Hitler razvijal rakete V1 in V2, s katerimi naj bi zbombardiral London. Tam je bila zbrana vsa možna znanost Evrope. Ko so Američani osvobodili Evropo, so prevzeli vso tehnologijo in znanstvenike ter jih odpeljali domov. Ko se je začela tekma, kdo bo prej na Luni, so nagnjenje do raket vključili tudi v avtomobilsko industrijo. Cadillac je pobral repe na zadku avtomobila in so od modelov leta 1959 od zadaj videti kot rakete. Repi so sicer ostali, vendar so se iz leta v leto manjšali. Okrog leta 1975 so bili že skoraj v liniji z blatnikom. To je bil zame svojevrsten izziv, hkrati pa sem spremljal zgodovino razvoja avtomobilizma v Ameriki.«



Od kod pa ljubezen do Amerike? »Že moj pradedek je iz Amerike prinesel osnovni kapital za obrt za izdelovanje brezalkoholnih pijač,« se spominja Pirnat, ki je po očetu nadaljeval družinsko obrt vse do leta 2000. »Stare avtomobile, predvsem ameriške ladje, kot jim pravimo, sem občudoval v filmih in medijih. Navdušila me je barvitost teh starodobnikov. Življenje v Ameriki je bilo zelo lagodno, razvoj je bil uspešen in hiter. To so tudi časi Elvisa Presleyja in drugih pevcev ter njihovih zabav.«

Za vsako desetletje si je privoščil enega cadillaca.

Uresničene sanje



S cadillaci si je uresničil otroške sanje. Za vsako desetletje si je privoščil enega, tako da se jih je v njegovi zbirki nabralo že šest. »Opazen je legendarni roza cadillac sedan de ville, letnik 1959,« pove Pirnat. »To je velikan s šestimi metri karoserijske dolžine, ki ga poganja motor s prostornino 6600 ccm in z osmimi valji. Ima tristopenjski samodejni menjalnik in 235 kilovatov oziroma 320 konjskih moči. Ta je tudi najstarejši, hkrati je ta limuzina eden izmed najlepših cadillacov pri nas. To je bil prvi cadillac z največjimi repi, nastal pa je v obdobju Kennedyjeve tekme za osvajanje Lune. Obnova je bila dolga in zahtevna, saj je avto sestavljen iz približno 45.000 delov.«



Želja in ideja po dobrem, kakovostnem in privlačnem vozilu, ki ima tudi svojo ceno, ga je pripeljala do zbirke 40 vozil. Rekel si je: »Bolje zdaj plačati več, in vozil se bom večno!« In res se je zgodilo tako. Začelo se je leta 1979, ko je pri 26 letih kot prvi v Jugoslaviji uvozil motorno kolo kawasaki Z1300. Stodvajsetkonjski motor je bil senzacija v nekdanji državi, saj je bilo to močno, hitro in moderno vozilo. Kawasaki je še danes v njegovi garaži redno vzdrževan in je kot nov. Danes bi mu lahko zavidali tudi tako imenovano žabo, citroëna ID, ki jo je uvozil že pri dvajsetih letih. Sčasoma se je zaljubil v vozila, izdelana čez lužo, in tako v njegovi zbirki prevladujejo bolj ali manj američani, med katerimi se izgubi le nekaj evropejcev in ena japonka.



Fordov starosta



Najstarejši je ford A, letnik 1929, pravi oldtajmer, ki po starosti prekaša vse avtomobile v zbirki, kjer so še cadillac convertible eldorado, letnik 1976, pa komajda še starodobnik cadillac coupe de ville 5,7 dizel, letnik 1982. V skupini starodobnih američanov so še privlačni cutlass oldsmobile 7,4, letnik 1974, pa še športniki corvette ZR-1, pontiac camara in japonska honda NXS. Ima še mercedesa, protokolarno vozilo prvega slovenskega predsednika z originalnim bencinom tistega časa, stoenko in vojaški vozili, deutz iz leta 1967 in fap, letnik 1974.



Ali ima še katero posebno željo, torej avto, s katerim bi želel obogatiti zbirko? »To je avto, ki ga je imel leta 1959 moj pokojni oče, fiat cabriolet 1400,« pove zbiratelj z Viča. »Z očetom sem preživljal otroška leta na številnih izletih, vendar tega avta nikakor ne morem dobiti. Imam pa še radio na žarnice iz tega fiata, ki požre pol elektrike iz akumulatorja. Mama je avto pozneje prodala.«