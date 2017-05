Zakaj zjutraj ne smete pospravljati postelje

Zjutraj niste imeli časa ali volje, da bi pospravili posteljo? Odlično. Verjeli ali ne, nova študija takšno dejanje odobrava in hkrati pojasnjuje, zakaj je razmetana postelja koristna. Kot so zapisali strokovnjaki, je na posteljnini približno 1,5 milijona različnih pršic, ki škodijo zdravju ter pogosto izzovejo alergije in astmo.

Pršice ne marajo sonca

Ta mikroskopska bitja obožujejo temna in vlažna mesta, ne marajo pa sončnih, zračnih in suhih kotičkov. Takšno okolje pa se ustvari, kadar posteljo pustite zjutraj razmetano, saj se lahko dodobra prezrači. Če v vašo spalnico čez dan posije sonce, še toliko boljše.

Študija, katere rezultate povzema publikacija Experimental & Applied Acarology, je pokazala, da je v nepospravljeni postelji zvečer pršic bistveno manj kot tedaj, če posteljnino že zjutraj poravnate in toplo ležišče pokrijete. Za še boljšo zaščito pred pršicami je primerno posteljnino večkrat prezračiti na soncu in jo enkrat tedensko oprati pri temperaturi vsaj 60 stopinj Celzija.