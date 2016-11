Zakaj ne smete zavreči prazne embalaže

Vsi imamo doma predmete, ki jih težko urejamo in shranjujemo, zato največkrat ležijo po stanovanju. Da ne bi bilo več tako, lahko pomaga stara embalaža. Poglejte, zakaj je ne smete zavreči.

Kartonske škatle za jajca

V njej lahko shranjujete drobnarije, kot so biserčki za ogrlice, in druge pripomočke, ki jih uporabljate pri svojih konjičkih, ali pa vanje spravite pisarniške sponke, risalne žebljičke, manjše vijake, manjše gumbe ipd. V predalčke, kjer so sicer jajca, lahko nasujete tudi zemljo in posadite semena. Ko rastlinice dovolj zrastejo, jih kar s kartonom presadite v večjo posodo.

Plastične posodice za sadje

Praviloma jih takoj, ko jih izpraznite, odnesete v smeti, a lahko jih uporabite v kopalnici. Vanje pospravite šampone in gele za prhanje. Lahko jih uporabite tudi kot pregrade v predalih. Z njihovo pomočjo bodo ti bolj urejeni.

Plastenke z razpršilnikom

Te so odlične. Dobro jih sperite in napolnite z drugo vsebino: z domačimi čistili ali z vodo za nego cvetja doma.

Papirnate zvitke

Zvitki toaletnega papirja ali papirnatih brisač so odličen pripomoček za urejanje kablov ali božičnih lučk. Z njihovo pomočjo bodo bolj urejene tudi zapestnice in elastike za lase.

Plastične vrečke

Uporabite jih za smeti. Zakaj bi kupovali posebne, če se vam tiste iz trgovine nalagajo v predalih?

Ovojni papir

Papir, v katerem je bilo zavito maslo, spravite in ob naslednji peki z njim namastite pekač.

Stara kozmetika

Staro maskaro operite in krtačko uporabljajte za različne dekoracije, z britvicami, ki dlačicam niso več kos, pa boste z oblačil zlahka odstranili zoprne kosme.