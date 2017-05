Zakaj je doma dobro imeti zlato ribico

Detajli so pomembni pri opremi doma. Ne le zato, ker prostorom dajejo osebni pridih, temveč tudi, ker premišljeno izbrani zagotavljajo srečo, zdravje in blagostanje. Prave figurice in tudi domača žival so torej veliko več kot zgolj okras ali družba.

Slončki za modrost

Sloni so simbol modrosti, moči, predanosti in inteligence. Ti imajo pozitiven simbolični pomen po vsem svetu in v skoraj vseh kulturah. Najmočnejši vpliv imajo sloni z visoko dvignjenim rilcem, zato so take figurice dobrodošel okras vsakega doma.

Ribica za srečo

Poleg slonov srečo prinašajo tudi ribe. Že stari Egipčani so menili, da iz zlata ali srebra izdelane ribe zagotavljajo srečno življenje. Rimljani so njihovo tradicijo prevzeli in jo še nadgradili. Verjeli so, da ti simboli pripomorejo k uspešnemu in z ljubeznijo prežetemu zakonu. Zgodnji kristjani so bili prepričani, da riba ponazarja pogum in vero. Na Japonskem, Kitajskem ter v drugih državah Daljnega vzhoda ribe prav tako veljajo za močan simbol sreče in bogastva.

Zakaj se žaba spremeni v princa?

Ob slonih in ribah imajo močan simbolni pomen tudi žabe. Te nakazujejo na dobre odnose, prijateljstvo in pozitivne spremembe. Prav ta pomen je podlaga za mnoge pravljice, v katerih se žaba s poljubom spremeni v princa.

Kaj pa zlata ribica?

Kot prinašalka sreče je zelo cenjena na Vzhodu in velja za enega od svetih emblemov Bude. V Egiptu verjamejo, da zlata ribica v domu prinaša srečo in zdravje za vso družino. Grki so prepričani, da zagotavlja srečo v zakonu, v naši kulturi pa je prav ona tista, ki izpolnjuje želje.

Ker gre za skromne domače živali, si z akvarijem z zlatimi ribicami nedvomno gre popestriti dom. Ne prinašajo le sreče, ampak opazovanje, kako plavajo in se zabavajo v vodi, hkrati pomirja in blaži stres.